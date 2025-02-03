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Жители массово покидают греческий остров Санторини из-за землетрясений

Ведомости

Жители греческого острова Санторини массово покидают места своего жительства из-за землетрясений, сообщает информационный портал Naftemporiki.

Сообщается об очередях в порту Афиниос на Санторини, поскольку местные жители и туристы готовятся покинуть его на паромах из-за сейсмической активности и опасений по поводу пробуждения вулкана.

За последние двое суток в регионе произошло более 200 несильных землетрясений, были закрыты школы на Санторини и на других островах Кикладского архипелага в Эгейском море. Многие жители Санторини провели ночь на улицах в машинах и палатках из-за опасения разрушений.

Ранее днем портал сообщал о том, что в море между Санторини, Аморгосом и Анафи произошло землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера.

До этого сообщалось о землетрясении на Тайване вблизи крупного города Тайнаня. Магнитуда землетрясения составила 6 баллов, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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