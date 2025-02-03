Жители массово покидают греческий остров Санторини из-за землетрясений
Жители греческого острова Санторини массово покидают места своего жительства из-за землетрясений, сообщает информационный портал Naftemporiki.
Сообщается об очередях в порту Афиниос на Санторини, поскольку местные жители и туристы готовятся покинуть его на паромах из-за сейсмической активности и опасений по поводу пробуждения вулкана.
За последние двое суток в регионе произошло более 200 несильных землетрясений, были закрыты школы на Санторини и на других островах Кикладского архипелага в Эгейском море. Многие жители Санторини провели ночь на улицах в машинах и палатках из-за опасения разрушений.
Ранее днем портал сообщал о том, что в море между Санторини, Аморгосом и Анафи произошло землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера.
До этого сообщалось о землетрясении на Тайване вблизи крупного города Тайнаня. Магнитуда землетрясения составила 6 баллов, следует из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).