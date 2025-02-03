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В Турции основателей финансовой пирамиды приговорили к более 45 000 лет тюрьмы

Ведомости

Суд в Стамбуле признал братьев Мехмета и Фатиха Айдын виновными в организации финансовой пирамиды и вынес им наказание в виде лишения свободы сроком 45 376 лет каждому, а также приговорил их к штрафу в $13,8 млн (свыше 496 млн лир). Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

Братья Айдын в 2016 г. основали «Фермерский банк», где клиенты через онлайн-игру могли вкладывать свои средства. Организация обещала им, что инвестиции направлены на создание реальных ферм. В 2018 г. было начато расследование против банка после того, как клиенты перестали получать выплаты.

Мехмет и Фатих Айдын, а также 11 их соучастников были признаны виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и других преступлениях.

В России с января по июнь 2024 г. Центробанк выявил 3495 компаний, проектов, ИП и других субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это почти на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, но в сравнении со вторым полугодием 2023 г. рост замедляется (+6%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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