В Турции основателей финансовой пирамиды приговорили к более 45 000 лет тюрьмы

В России с января по июнь 2024 г. Центробанк выявил 3495 компаний, проектов, ИП и других субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это почти на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, но в сравнении со вторым полугодием 2023 г. рост замедляется (+6%).