В Турции основателей финансовой пирамиды приговорили к более 45 000 лет тюрьмы
Суд в Стамбуле признал братьев Мехмета и Фатиха Айдын виновными в организации финансовой пирамиды и вынес им наказание в виде лишения свободы сроком 45 376 лет каждому, а также приговорил их к штрафу в $13,8 млн (свыше 496 млн лир). Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
Братья Айдын в 2016 г. основали «Фермерский банк», где клиенты через онлайн-игру могли вкладывать свои средства. Организация обещала им, что инвестиции направлены на создание реальных ферм. В 2018 г. было начато расследование против банка после того, как клиенты перестали получать выплаты.
Мехмет и Фатих Айдын, а также 11 их соучастников были признаны виновными в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и других преступлениях.
В России с января по июнь 2024 г. Центробанк выявил 3495 компаний, проектов, ИП и других субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это почти на 43% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, но в сравнении со вторым полугодием 2023 г. рост замедляется (+6%).