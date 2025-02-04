Роспотребнадзор оценит риски для здоровья людей после разлива мазута
Роспотребнадзор проведет оценку рисков для здоровья населения после аварийного разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Исследование будет проводиться в формате научного консорциума, объединяющего экспертов из нескольких ведущих научных организаций и исследовательских институтов. В его состав войдут специалисты в области нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии Российской академии наук, а также представители Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Возглавит консорциум Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.
Специалистам предстоит определить химический состав загрязняющих веществ в песке, воде и воздухе на пляжах в районе аварии. Также нужно спрогнозировать, как компоненты мазута будут изменяться в морской воде и на прибрежных территориях. Оценить, какие вещества будут выделяться в атмосферу из мазута в песке в разную погоду.
Одна из важный целей исследования – создание перечня маркерных показателей для контроля санитарного состояния пляжных зон на Черноморском побережье. 3 февраля начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов обещал, что предварительную оценку пляжей завершат до 1 марта.
Также санврачи продолжают контроль за безопасностью рыбы, которую вылавливают в Черном море.
«Проведено около более 1000 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», – пояснили в Роспотребнадзоре.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов.