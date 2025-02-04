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Роспотребнадзор оценит риски для здоровья людей после разлива мазута

Ведомости

Роспотребнадзор проведет оценку рисков для здоровья населения после аварийного разлива нефтепродуктов в Черном море. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследование будет проводиться в формате научного консорциума, объединяющего экспертов из нескольких ведущих научных организаций и исследовательских институтов. В его состав войдут специалисты в области нефтехимического синтеза, физической химии и электрохимии Российской академии наук, а также представители Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и Уфимского государственного нефтяного технического университета. Возглавит консорциум Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора.

Специалистам предстоит определить химический состав загрязняющих веществ в песке, воде и воздухе на пляжах в районе аварии. Также нужно спрогнозировать, как компоненты мазута будут изменяться в морской воде и на прибрежных территориях. Оценить, какие вещества будут выделяться в атмосферу из мазута в песке в разную погоду.

Одна из важный целей исследования – создание перечня маркерных показателей для контроля санитарного состояния пляжных зон на Черноморском побережье. 3 февраля начальник управления санитарного благополучия населения Роспотребнадзора Тимур Мурагимов обещал, что предварительную оценку пляжей завершат до 1 марта.

Также санврачи продолжают контроль за безопасностью рыбы, которую вылавливают в Черном море.

«Проведено около более 1000 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено», – пояснили в Роспотребнадзоре.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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