Роспотребнадзор оценит риски для здоровья людей после разлива мазута

Специалистам предстоит определить химический состав загрязняющих веществ в песке, воде и воздухе на пляжах в районе аварии. Также нужно спрогнозировать, как компоненты мазута будут изменяться в морской воде и на прибрежных территориях. Оценить, какие вещества будут выделяться в атмосферу из мазута в песке в разную погоду.