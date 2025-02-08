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Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения от НДС передачи продовольствия и товаров благотворительным организациям, следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.

Поручение было дано правительству России. Согласно ему, предлагается рассмотреть вопрос увеличения лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с 1 до 3% выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи налогоплательщиком имущества благотворительным организациям.

С предложением об освобождении от НДС передачи на благотворительность продовольственных товаров выступили в Госдуме еще в начале 2024 г., писали «Ведомости». Тогда председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство пакет законопроектов с подобной инициативой.

Как следовало из текста проекта, такие товары должны передаваться НКО, занимающимся товарной помощью населению. Общая стоимость передаваемых товаров не должна превышать 1% от оборота данной категории товаров у компании. Нормы предлагалось распространить на овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай, кофе. При этом коды таких товаров предлагалось определить кабмину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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