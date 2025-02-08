Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС

С предложением об освобождении от НДС передачи на благотворительность продовольственных товаров выступили в Госдуме еще в начале 2024 г., писали «Ведомости». Тогда председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство пакет законопроектов с подобной инициативой.