Путин поручил рассмотреть освобождение благотворительных организаций от НДС
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность освобождения от НДС передачи продовольствия и товаров благотворительным организациям, следует из перечня поручений главы государства, опубликованного на сайте Кремля.
Поручение было дано правительству России. Согласно ему, предлагается рассмотреть вопрос увеличения лимита расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, с 1 до 3% выручки налогоплательщика в случае безвозмездной передачи налогоплательщиком имущества благотворительным организациям.
С предложением об освобождении от НДС передачи на благотворительность продовольственных товаров выступили в Госдуме еще в начале 2024 г., писали «Ведомости». Тогда председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев направил на заключение в правительство пакет законопроектов с подобной инициативой.
Как следовало из текста проекта, такие товары должны передаваться НКО, занимающимся товарной помощью населению. Общая стоимость передаваемых товаров не должна превышать 1% от оборота данной категории товаров у компании. Нормы предлагалось распространить на овощи, фрукты, ягоды, хлеб, крупы, макароны, соки, детское питание, воду, чай, кофе. При этом коды таких товаров предлагалось определить кабмину.