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Маск: НАТО нуждается в полной реорганизации

Ведомости

Американский бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил о том, что НАТО необходимо реорганизовать. Соответствующая публикация появилась в соцсети Х.

«НАТО нуждается в полной реорганизации», – написал Маск в ответ на сообщение сенатора Майка Ли, назвавшего НАТО «анахронизмом». Ли также добавил, что холодная война давно закончилась.

В апреле 2024 г. Маск заявлял, что идея о вступлении Украины в НАТО буквально напоминает ему начало фильма о ядерном апокалипсисе. 

Организация Североатлантического договора (НАТО) – военно-политический альянс государств Северной Америки и Европы. «Ведомости» рассказывали о том, как менялась организация с течением времени и чем она занимается сейчас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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