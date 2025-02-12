Маск: НАТО нуждается в полной реорганизации
Американский бизнесмен и глава ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил о том, что НАТО необходимо реорганизовать. Соответствующая публикация появилась в соцсети Х.
«НАТО нуждается в полной реорганизации», – написал Маск в ответ на сообщение сенатора Майка Ли, назвавшего НАТО «анахронизмом». Ли также добавил, что холодная война давно закончилась.
В апреле 2024 г. Маск заявлял, что идея о вступлении Украины в НАТО буквально напоминает ему начало фильма о ядерном апокалипсисе.
Организация Североатлантического договора (НАТО) – военно-политический альянс государств Северной Америки и Европы. «Ведомости» рассказывали о том, как менялась организация с течением времени и чем она занимается сейчас.