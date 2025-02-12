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Суд избрал основателю компании iSpring Ускову запрет определенных действий

Ведомости

Суд освободил после задержания основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, избрав для него меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили ТАСС в Йошкар-Олинском городском суде.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о домашнем аресте в отношении Ускова.

Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, которым было инициировано обсуждение задержания Ускова, написал в своем Telegram-канале, что сейчас идет работа по противодействию коррупции. В первую очередь, ожидаются итоги проверки на законность возбуждения уголовного дела.

«Это точно лучше, чем СИЗО, как ожидалось ранее», – написал Нечаев.

О задержании Ускова стало известно рано утром 11 февраля. Силовики провели обыски в офисе компании. Его задержали на 48 часов по подозрению в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).

К вечеру глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему лично об основаниях возбуждения и ходе расследования этого дела. По данным СК, дело возбуждено по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками. В его совершении кроме Ускова также подозреваются глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев. По предварительной информации, ущерб по уголовному делу оценивается в размере чуть более 20 млн руб.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 11 февраля поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву выяснить обстоятельства задержания.

12 февраля стало известно, что Йошкар-Олинский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте Плотникова. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он был освобожден в зале суда. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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