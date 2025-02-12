Суд избрал основателю компании iSpring Ускову запрет определенных действий
Суд освободил после задержания основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова, избрав для него меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщили ТАСС в Йошкар-Олинском городском суде.
Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о домашнем аресте в отношении Ускова.
Руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев, которым было инициировано обсуждение задержания Ускова, написал в своем Telegram-канале, что сейчас идет работа по противодействию коррупции. В первую очередь, ожидаются итоги проверки на законность возбуждения уголовного дела.
«Это точно лучше, чем СИЗО, как ожидалось ранее», – написал Нечаев.
О задержании Ускова стало известно рано утром 11 февраля. Силовики провели обыски в офисе компании. Его задержали на 48 часов по подозрению в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК).
К вечеру глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему лично об основаниях возбуждения и ходе расследования этого дела. По данным СК, дело возбуждено по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками. В его совершении кроме Ускова также подозреваются глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев. По предварительной информации, ущерб по уголовному делу оценивается в размере чуть более 20 млн руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 11 февраля поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву выяснить обстоятельства задержания.
12 февраля стало известно, что Йошкар-Олинский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об аресте Плотникова. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Он был освобожден в зале суда.