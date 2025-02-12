Суд избрал основателю компании iSpring Ускову запрет определенных действий

К вечеру глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему лично об основаниях возбуждения и ходе расследования этого дела. По данным СК, дело возбуждено по подозрению в мошенничестве с муниципальными земельными участками. В его совершении кроме Ускова также подозреваются глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев. По предварительной информации, ущерб по уголовному делу оценивается в размере чуть более 20 млн руб.