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Минюст предложил изменить правовое регулирование деятельности нотариата

Ведомости

Минюст разработал проект федерального закона, который существенно изменит правовое регулирование деятельности нотариата в стране. Он опубликован на портале проектов нормативных актов. Законопроект направлен на усиление государственного контроля, повышение качества нотариальных услуг и совершенствование процедур допуска и контроля за деятельностью нотариусов.

Одной из ключевых новаций является передача исключительных полномочий по принятию подзаконных актов в сфере нотариата Минюсту России. В настоящее время эти функции выполняются совместно с Федеральной нотариальной палатой, что, по мнению министерства, приводит к блокированию инициатив ведомства.

Проект также предусматривает изменение механизма проверки деятельности нотариусов. Планируется введение единого формата проверок, который позволит контролировать как соблюдение правил делопроизводства, так и профессиональную деятельность нотариусов. При этом роль государства в дисциплинарных производствах будет усилена, включая право Минюста приостанавливать и прекращать полномочия нотариусов в безусловных случаях, например, при аресте.

Кроме того, законопроект предлагает:

  • ввести четкие критерии определения количества нотариусов в регионах;

  • ужесточить требования к кандидатам в нотариусы и изменить процедуру сдачи экзаменов;

  • увеличить предельный возраст работы нотариусов до 75 лет с возможностью продления до 80 при согласовании с региональными органами юстиции;

  • сократить срок перерыва в работе, после которого требуется повторный экзамен, до 3 лет.

Изменения также коснутся системы страхования нотариальной деятельности. Предлагается ввести модель страхования по принципу предъявления требований, что обеспечит защиту интересов граждан даже при выявлении нарушений спустя значительное время. По данным РБК, изменения разрабатывали по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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