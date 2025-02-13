Минюст предложил изменить правовое регулирование деятельности нотариата

Проект также предусматривает изменение механизма проверки деятельности нотариусов. Планируется введение единого формата проверок, который позволит контролировать как соблюдение правил делопроизводства, так и профессиональную деятельность нотариусов. При этом роль государства в дисциплинарных производствах будет усилена, включая право Минюста приостанавливать и прекращать полномочия нотариусов в безусловных случаях, например, при аресте.