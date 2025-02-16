В Мали 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты

В январе в результате оползня на золотом прииске на юге Мали погибли по меньшей мере 10 человек, многие пропали без вести, в основном женщины. Чуть больше года назад на золотодобывающем участке в том же регионе, где произошло последнее ЧП, обрушился туннель, в результате чего погибло более 70 человек.