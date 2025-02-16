В Мали 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты
По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения незаконно эксплуатируемого золотого рудника на западе Мали. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в местной полиции.
«Число погибших в результате обрушения составляет 48 человек», – сказал источник.
Местный чиновник подтвердил факт обрушения, а ассоциация золотодобытчиков Кении также сообщила о 48 погибших. Поиски пострадавших продолжаются.
По словам источников издания, обрушение произошло на заброшенной территории, ранее принадлежавшей китайской компании.
В январе в результате оползня на золотом прииске на юге Мали погибли по меньшей мере 10 человек, многие пропали без вести, в основном женщины. Чуть больше года назад на золотодобывающем участке в том же регионе, где произошло последнее ЧП, обрушился туннель, в результате чего погибло более 70 человек.