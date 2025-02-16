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В Мали 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты

Ведомости

По меньшей мере 48 человек погибли в результате обрушения незаконно эксплуатируемого золотого рудника на западе Мали. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник в местной полиции.

«Число погибших в результате обрушения составляет 48 человек», – сказал источник.

Местный чиновник подтвердил факт обрушения, а ассоциация золотодобытчиков Кении также сообщила о 48 погибших. Поиски пострадавших продолжаются.

По словам источников издания, обрушение произошло на заброшенной территории, ранее принадлежавшей китайской компании.

В январе в результате оползня на золотом прииске на юге Мали погибли по меньшей мере 10 человек, многие пропали без вести, в основном женщины. Чуть больше года назад на золотодобывающем участке в том же регионе, где произошло последнее ЧП, обрушился туннель, в результате чего погибло более 70 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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