Застрявший в Польше самолет из Египта вылетел в Калининград
Самолет египетского перевозчика с россиянами на борту экстренно приземлился в Польше вечером 15 февраля, рейс смог вылететь по маршруту в Калининград только на следующий день. Airbus A321 направился в аэропорт «Храброво» в 11:55 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Самолет авиакомпании AlMasria UJ681, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, совершил вынужденную посадку в польском аэропорту Познань из-за сильного снегопада в Калининграде, сообщал Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там уточнили, что на борту самолета находятся около 200 человек – клиенты российских туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. Пассажиры ожидали заправки самолета, а выпустить их не было возможности из-за отсутствия у россиян виз. Самолет в итоге вылетел в Россию около полудня.
«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 мск вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт "Храброво")», – написал Кореняко, добавив, что причиной приземления судна в Познани стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.