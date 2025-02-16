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Застрявший в Польше самолет из Египта вылетел в Калининград

Ведомости

Самолет египетского перевозчика с россиянами на борту экстренно приземлился в Польше вечером 15 февраля, рейс смог вылететь по маршруту в Калининград только на следующий день. Airbus A321 направился в аэропорт «Храброво» в 11:55 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Самолет авиакомпании AlMasria UJ681, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, совершил вынужденную посадку в польском аэропорту Познань из-за сильного снегопада в Калининграде, сообщал Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там уточнили, что на борту самолета находятся около 200 человек – клиенты российских туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. Пассажиры ожидали заправки самолета, а выпустить их не было возможности из-за отсутствия у россиян виз. Самолет в итоге вылетел в Россию около полудня.

«Самолет Airbus A321 египетского перевозчика AlMasria Universal Airlines в 11:55 мск вылетел из аэропорта Познань (Польша) и взял курс на Калининград (аэропорт "Храброво")», – написал Кореняко, добавив, что причиной приземления судна в Познани стали неблагоприятные метеоусловия в Калининградской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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