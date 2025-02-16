Застрявший в Польше самолет из Египта вылетел в Калининград

Самолет авиакомпании AlMasria UJ681, летевший из Шарм-эль-Шейха в Калининград, совершил вынужденную посадку в польском аэропорту Познань из-за сильного снегопада в Калининграде, сообщал Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). Там уточнили, что на борту самолета находятся около 200 человек – клиенты российских туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. Пассажиры ожидали заправки самолета, а выпустить их не было возможности из-за отсутствия у россиян виз. Самолет в итоге вылетел в Россию около полудня.