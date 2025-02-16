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Три жителя Белгородской области погибли при ударе по селу Графовка

Ведомости

При атаке ВСУ на село Графовка погибли три жителя Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», – написал Гладков в Telegram.

Вечером 16 февраля Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. При атаке на село Репяховка Краснояружского района пострадал сотрудник сельхозпредприятия.

14 февраля белгородские власти начали отселение хутора Высокий Краснояружского района. Жители хутора получат выплаты в размере 15 000 и 150 000 руб. с возможностью пользоваться правом на частичную компенсацию аренды жилья до тех пор, пока не получат от регионального правительства компенсацию за утраченное жилье и не купят новое.

Белгородская область является приграничным с Украиной регионом, регулярно подвергающимся обстрелам со стороны ВСУ после начала спецоперации в 2022 г. Атаки на регион активизировались после того, как в августе 2024 г. ВСУ зашли в соседнюю Курскую область. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции (КТО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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