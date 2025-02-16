Три жителя Белгородской области погибли при ударе по селу Графовка
При атаке ВСУ на село Графовка погибли три жителя Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли», – написал Гладков в Telegram.
Вечером 16 февраля Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта Белгородской области. При атаке на село Репяховка Краснояружского района пострадал сотрудник сельхозпредприятия.
14 февраля белгородские власти начали отселение хутора Высокий Краснояружского района. Жители хутора получат выплаты в размере 15 000 и 150 000 руб. с возможностью пользоваться правом на частичную компенсацию аренды жилья до тех пор, пока не получат от регионального правительства компенсацию за утраченное жилье и не купят новое.
Белгородская область является приграничным с Украиной регионом, регулярно подвергающимся обстрелам со стороны ВСУ после начала спецоперации в 2022 г. Атаки на регион активизировались после того, как в августе 2024 г. ВСУ зашли в соседнюю Курскую область. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции (КТО).