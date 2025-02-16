Три жителя Белгородской области погибли при ударе по селу Графовка

Белгородская область является приграничным с Украиной регионом, регулярно подвергающимся обстрелам со стороны ВСУ после начала спецоперации в 2022 г. Атаки на регион активизировались после того, как в августе 2024 г. ВСУ зашли в соседнюю Курскую область. С 10 августа в этих субъектах, а также Брянской области действует режим контртеррористической операции (КТО).