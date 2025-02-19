Александра Винника убрали из базы розыска МВД
Россиянина Александра Винника, который вернулся в Россию в рамках обмена на американца Марка Фогеля, убрали из базы розыска МВД. Его карточка отсутствует в базе.
Он был объявлен в розыск по делу о хищении 750 млн руб. «в сфере компьютерной информации» в 2018 г. Тогда Винник написал в Генпрокуратуру России заявление о явке с повинной и признался в хакерских атаках и отмывании денег. За год до этого его арестовали по запросу Соединенных Штатов во время отдыха в Греции.
Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России. Приговор Виннику должны были вынести в июне 2025 г., но дело было закрыто 12 февраля. После снятия розыска ТАСС со ссылкой на МВД сообщил, что претензий к предпринимателю у министерства нет.
15 февраля в США официально закрыли дело россиянина. Американский адвокат Винника Аркадий Бух сказал «Ведомостям», что все обвинения против его подзащитного сняты. Судья также удовлетворил петицию защиты о снятии грифа секретности с материалов дела Винника, и теперь все документы, включая постановление о прекращении дела и освобождении россиянина, стали публичными.
Вашингтон объявил об освобождении Винника в рамках обмена с Россией 12 февраля. Российская сторона взамен передала бывшего преподавателя англо-американской школы в Москве Фогеля, о его прибытии в США стало известно 11 февраля. Фогель был обвинен в России в перевозке и контрабанде наркотиков после обнаружения в его багаже марихуаны и гашишного масла. В июне 2022 г. Химкинский суд Москвы приговорил Фогеля к 14 годам исправительной колонии строгого режима.