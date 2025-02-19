Александра Винника убрали из базы розыска МВД

Его обвинили во взломе японской криптовалютной биржи Mt. Gox и отмывании денежных средств в размере от $4 млрд до $9 млрд через платформу BTC-e. Находившиеся в США серверы и активы биржи были арестованы ФБР. Обвинения против Винника были выдвинуты также во Франции и России. Приговор Виннику должны были вынести в июне 2025 г., но дело было закрыто 12 февраля. После снятия розыска ТАСС со ссылкой на МВД сообщил, что претензий к предпринимателю у министерства нет.