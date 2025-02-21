СК приостановил дело о нападении на Милашину и Немова

Милашина и Немов утром 4 июля 2023 г. прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. В тот же день журналистка рассказала, что после того как они отъехали от аэропорта, их такси догнали три машины, в каждой из которых было не менее четырех человек. «Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и там начали избивать. Я думаю, их было не меньше 10-15 человек. Много было», – пояснила Милашина. Она также заявила, что у нее возникло впечатление, что кто-то из нападавших летел с ними в самолете.