СК приостановил дело о нападении на Милашину и Немова
СК приостановил уголовное дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщил адвокат в своем Telegram-канале. Он заявил, что расследование приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности.
«Мне кажется очевидным, что никого особо не искали. Но с материалами надо лететь знакомиться и обнародовать, что там сделано для реального поиска преступников», – написал Немов.
Милашина и Немов утром 4 июля 2023 г. прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. В тот же день журналистка рассказала, что после того как они отъехали от аэропорта, их такси догнали три машины, в каждой из которых было не менее четырех человек. «Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и там начали избивать. Я думаю, их было не меньше 10-15 человек. Много было», – пояснила Милашина. Она также заявила, что у нее возникло впечатление, что кто-то из нападавших летел с ними в самолете.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением на них обратилась в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Чечни. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на Милашину и Немова.
На следующий день после нападения управление СК по Чечне отчиталось о возбуждении дела по статьям о причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести (пункты «г-з» ч. 2 ст. 112, пункты «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК). Затем все уголовные дела соединили в одно. В декабре 2024 г. председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя преступления в Чечне, в том числе нападение на Милашину и Немова, сказал, что у него «нет ресурсов работать сегодня с Чечней».