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СК приостановил дело о нападении на Милашину и Немова

Ведомости

СК приостановил уголовное дело о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Об этом сообщил адвокат в своем Telegram-канале. Он заявил, что расследование приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к ответственности.

«Мне кажется очевидным, что никого особо не искали. Но с материалами надо лететь знакомиться и обнародовать, что там сделано для реального поиска преступников», – написал Немов.

Милашина и Немов утром 4 июля 2023 г. прибыли в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. В тот же день журналистка рассказала, что после того как они отъехали от аэропорта, их такси догнали три машины, в каждой из которых было не менее четырех человек. «Мне попытались завязать руки за спиной, Сашу тогда, видимо, ткнули ножиком, потому что кровь начала течь у него. Проехали какое-то расстояние, и машина заглохла. Они ее не смогли завести, уже нас затащили в какой-то овраг и там начали избивать. Я думаю, их было не меньше 10-15 человек. Много было», – пояснила Милашина. Она также заявила, что у нее возникло впечатление, что кто-то из нападавших летел с ними в самолете.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в связи с нападением на них обратилась в Следственный комитет (СК) и прокуратуру Чечни. Позже председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту произошедшего и предоставить по ее итогам доклад. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку и адвоката. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что дал поручение службам установить личности напавших на Милашину и Немова.

На следующий день после нападения управление СК по Чечне отчиталось о возбуждении дела по статьям о причинении вреда здоровью средней и легкой тяжести (пункты «г-з» ч. 2 ст. 112, пункты «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК). Затем все уголовные дела соединили в одно. В декабре 2024 г. председатель президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя преступления в Чечне, в том числе нападение на Милашину и Немова, сказал, что у него «нет ресурсов работать сегодня с Чечней».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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