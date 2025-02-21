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Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом

Ведомости

Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения выставки Форума будущих технологий показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Эквивалент кровеносного сосуда был выращен учеными «Росатома» в биофабрикаторе. Его впервые имплантировали кролику в бедренную артерию месяц назад.

«Операция прошла успешно, в результате исследований полностью подтверждена функциональность импланта», – отметили в Кремле.

Глава государства осмотрел выставку передовых разработок на площадке Форума будущих технологий. В экспозиции представлены самые современные достижения в сфере химии и новых материалов.

В своем выступлении на пленарной сессии форума Путин призвал власти и бизнес нарастить финансирование науки до 2% ВВП. По мнению президента, сейчас крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных и прорывных направлений научно-технологического развития.

Также президент предложил посвятить следующий Форум будущих технологий биоэкономике, пригласив на него ученых и бизнесменов со всего мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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