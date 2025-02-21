Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом

В своем выступлении на пленарной сессии форума Путин призвал власти и бизнес нарастить финансирование науки до 2% ВВП. По мнению президента, сейчас крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных и прорывных направлений научно-технологического развития.