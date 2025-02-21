Путину показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом
Президенту РФ Владимиру Путину во время посещения выставки Форума будущих технологий показали кролика с имплантированным кровеносным сосудом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Эквивалент кровеносного сосуда был выращен учеными «Росатома» в биофабрикаторе. Его впервые имплантировали кролику в бедренную артерию месяц назад.
«Операция прошла успешно, в результате исследований полностью подтверждена функциональность импланта», – отметили в Кремле.
Глава государства осмотрел выставку передовых разработок на площадке Форума будущих технологий. В экспозиции представлены самые современные достижения в сфере химии и новых материалов.
В своем выступлении на пленарной сессии форума Путин призвал власти и бизнес нарастить финансирование науки до 2% ВВП. По мнению президента, сейчас крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных и прорывных направлений научно-технологического развития.
Также президент предложил посвятить следующий Форум будущих технологий биоэкономике, пригласив на него ученых и бизнесменов со всего мира.