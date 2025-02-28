Путин утвердил право использовать транспорт граждан для борьбы с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве использовать транспорт граждан для борьбы с терроризмом. Соответствующий документ опубликован на портале нормативных актов. Поправками дополнили статью закона «О противодействии терроризму», которая устанавливает особенности правового режима КТО.
Соответствующий закон был одобрен Госдумой 25 февраля и Советом Федерации 26 февраля. Новая норма также распространяется и на самоходную технику – это тракторы, сельскохозяйственные и коммунальные машины и т. п. Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов пояснил, что исключен из этого списка транспорт дипломатических и консульских представительств, а также иных учреждений иностранных государств. Гражданину потом должны будут возместить расходы, связанные с использованием его транспорта.
Контртеррористическая операция проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае введения КТО руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента России, председателя правительства, председателей Госдумы и Совета Федерации.