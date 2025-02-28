Путин утвердил право использовать транспорт граждан для борьбы с терроризмом

Соответствующий закон был одобрен Госдумой 25 февраля и Советом Федерации 26 февраля. Новая норма также распространяется и на самоходную технику – это тракторы, сельскохозяйственные и коммунальные машины и т. п. Первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Сергей Мартынов пояснил, что исключен из этого списка транспорт дипломатических и консульских представительств, а также иных учреждений иностранных государств. Гражданину потом должны будут возместить расходы, связанные с использованием его транспорта.