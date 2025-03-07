ВТБ предупредил о мошеннических схемах перед 8 марта

Начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил, что эти схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди «более восприимчивы к предложениям о подарках». Жертвами также могут стать и мужчины, которые становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких.