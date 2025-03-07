ВТБ предупредил о мошеннических схемах перед 8 марта
Мошенники в преддверии 8 марта используют ложные предложения о знакомствах, рассылки вредоносных поздравительных картинок и сообщений о распродажах. Об этом «Ведомостям» сообщили в банке ВТБ.
При ложных предложениях о знакомствах злоумышленник создает профиль, где использует «привлекательное фото» и вымышленные данные.
«Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные "проблемы", которые требуют финансовой помощи. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги», – рассказали в банке. В ВТБ отметили, что мошенники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, что позволяет им продолжать манипуляции.
Используется схема по «доставке» цветов в честь праздника. Мошенники звонят женщинам с якобы доставкой букета на их имя, после чего просят назвать адрес доставки и код из СМС. На самом деле, код – для доступа на портал «Госуслуги». После его получения злоумышленники входят в личный кабинет жертвы.
Мошенники рассылают и поздравительные открытки. При открытии файла на устройство загружается вредоносная программа для доступа к управлению смартфоном жертвы. Другая сехма – фишинговые письма с подарками по промокоду: «Часто такие ссылки ведут на фальшивые страницы маркетплейсов, на которой просят внести свои персональные и платежные данные или другие сведения для получения фальшивого промокода».
Начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин отметил, что эти схемы работают круглый год, но особенно активно используются в праздничный сезон, когда люди «более восприимчивы к предложениям о подарках». Жертвами также могут стать и мужчины, которые становятся целью аферистов во время поиска подарков для своих близких.
В ВТБ рекомендовали проверять источники и быть внимательными к предложениям от неизвестных лиц, проверять профили и сайты на наличие отзывов, не переходить по подозрительным ссылкам и заходить на сайт компании напрямую через браузер. Также в банке призвали не делиться личными данными, паролями или финансовой информацией с незнакомыми людьми.
14 февраля в Центре цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что в День святого Валентина зафиксировали резкое увеличение мошеннических атак. Пользователи получают личные сообщения с «валентинкой» и предложением узнать, кто отправил им анонимное признание в любви. Ссылка ведет на поддельный сайт, который имитирует страницу авторизации. При попытке войти на этом сайте пользователь вводит свои логин и пароль, которые затем попадают к аферистам.