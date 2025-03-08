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В аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля введены ограничения на полеты

Ведомости

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля сохраняются временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный») введены в 03:13 мск, в Ярославле («Туношна») – с 05:35 мск. 

Ограничения в трех аэропортах сняты в 07:20 мск. На запасной аэродром приземлился один самолет, летевший во Владикавказ.

Утром также действовали временные ограничения на работу петербургского «Пулково» – с 05:20 до 06:15 мск. В этот период на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург, уточнили в Росавиации.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – написал Кореняко. 

В Северной Осетии с 04:00 введены режим беспилотной опасности и план «Ковер», сообщил глава республики Сергей Меняйло. Работа оперативного штаба идет в усиленном режиме. Позже он также сообщил о снятии режима опасности БПЛА и плана «Ковер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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