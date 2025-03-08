В аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля введены ограничения на полеты
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Ярославля сохраняются временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Для обеспечения безопасности полетов ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный») введены в 03:13 мск, в Ярославле («Туношна») – с 05:35 мск.
Ограничения в трех аэропортах сняты в 07:20 мск. На запасной аэродром приземлился один самолет, летевший во Владикавказ.
Утром также действовали временные ограничения на работу петербургского «Пулково» – с 05:20 до 06:15 мск. В этот период на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Санкт-Петербург, уточнили в Росавиации.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», – написал Кореняко.
В Северной Осетии с 04:00 введены режим беспилотной опасности и план «Ковер», сообщил глава республики Сергей Меняйло. Работа оперативного штаба идет в усиленном режиме. Позже он также сообщил о снятии режима опасности БПЛА и плана «Ковер».