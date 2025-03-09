В четырех российских аэропортах вводились ограничения полетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропортах Казани, Астрахани, Волгограда и Нижнего Новгорода в ночь на 9 марта. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов. В Росавиации подчеркнули, что это – главный приоритет.
Ограничения в Астрахани и Волгограде были сняты в 05:48 мск, в Нижнем Новгороде – а 6:10 мск, в Казани – в 6:30 мск. На запасной аэродром за это время перенаправили два самолета, летевшие в Казань.
8 марта ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»), Ярославля («Туношна») и в петербургском «Пулково».