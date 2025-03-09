Полицейские Казахстана обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов
Полицейские Казахстана в ходе оперативно-профилактического мероприятия обнаружили в республике более 30 схронов и тайников с оружием и боеприпасами, некоторое оружие было похищено во время массовых беспорядков в январе 2022 г., передает сайт МВД страны.
Во время трехдневной операции сотрудники полиции обнаружили свыше 30 схронов и тайников, сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов. По итогам мероприятий из незаконного оборота было изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, а также 12 гранат и более 3000 боеприпасов. Среди изъятого оружия было и похищенное – из семи единиц четыре были украдены в ходе январских событий, рассказали в МВД.
В ходе операции правоохранители также выявили более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, к административной ответственности привлекли 200 человек, добавили в ведомстве.
Массовые протесты в Казахстане прошли в начале января 2022 г. из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.
В Казахстан «для стабилизации и нормализации обстановки» были направлены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным властей республики, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.