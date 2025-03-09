Полицейские Казахстана обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

Во время трехдневной операции сотрудники полиции обнаружили свыше 30 схронов и тайников, сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов. По итогам мероприятий из незаконного оборота было изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, а также 12 гранат и более 3000 боеприпасов. Среди изъятого оружия было и похищенное – из семи единиц четыре были украдены в ходе январских событий, рассказали в МВД.