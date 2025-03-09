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Полицейские Казахстана обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов

Ведомости

Полицейские Казахстана в ходе оперативно-профилактического мероприятия обнаружили в республике более 30 схронов и тайников с оружием и боеприпасами, некоторое оружие было похищено во время массовых беспорядков в январе 2022 г., передает сайт МВД страны.

Во время трехдневной операции сотрудники полиции обнаружили свыше 30 схронов и тайников, сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов. По итогам мероприятий из незаконного оборота было изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, а также 12 гранат и более 3000 боеприпасов. Среди изъятого оружия было и похищенное – из семи единиц четыре были украдены в ходе январских событий, рассказали в МВД.

В ходе операции правоохранители также выявили более 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, к административной ответственности привлекли 200 человек, добавили в ведомстве.

Массовые протесты в Казахстане прошли в начале января 2022 г. из-за резкого повышения цен на сжиженный газ для автомобилей. Особенно сложная ситуация наблюдалась в Алма-Ате, где участники демонстраций нападали на полицейских и военных, разгромили ряд административных зданий, торговых центров, магазинов и банков, а также ненадолго захватили здание аэропорта.

В Казахстан «для стабилизации и нормализации обстановки» были направлены миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По данным властей республики, в результате беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 силовиков, более 4500 пострадали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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