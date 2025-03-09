Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину рядом с Белым домом
Сотрудники Секретной службы США застрелили мужчину в квартале от Белого дома, сообщает NBC News со ссылкой на федеральное агентство.
Полиция 8 марта предупредила секретную службу о «человеке, склонном к самоубийству», который направляется в Вашингтон. Сотрудники агентства позднее обнаружили его автомобиль, а затем и самого мужчину.
«Когда офицеры приблизились, человек размахивал огнестрельным оружием, и началось вооруженное столкновение, в ходе которого наши сотрудники открыли огонь», – сообщил в X пресс-секретарь службы Энтони Гульельми.
Подозреваемый был доставлен в больницу, его состояние сейчас неизвестно. В заявлении отмечается, что в результате инцидента среди сотрудников Секретной службы никто не пострадал, происшествие расследуется.
В июле прошлого года снайпер Секретной службы США, охраняющей кандидата в президенты Дональда Трампа, застрелил человека, который пытался совершить покушение на политика на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелок, вероятно, целился в голову, но Трамп по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.
Федеральное агентство впоследствии отстранило от работы пятерых сотрудников после покушения на будущего президента.