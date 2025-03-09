Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину рядом с Белым домом

В июле прошлого года снайпер Секретной службы США, охраняющей кандидата в президенты Дональда Трампа, застрелил человека, который пытался совершить покушение на политика на предвыборном митинге в Пенсильвании. Стрелок, вероятно, целился в голову, но Трамп по случайности повернулся, в результате чего пуля задела его ухо. После покушения Секретная служба США усилила охрану Трампа до конца предвыборной кампании.