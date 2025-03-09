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Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола

Ведомости

Нападающий футбольного клуба «Акрон» (Тольятти) Артем Дзюба забил 234-й гол в своей карьере в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев советов». Он стал лучшим бомбардиром в истории футбола России, обогнав Александра Кержакова, на счету которого было 233 мяча.

Гол был забит Дзюбой на 9-й минуте игры. На момент публикации матч продолжается, первый тайм завершен со счетом 0:1 в пользу «Акрона».

2 марта Дзюба забил первый гол в этом году в игре «Акрона» против «Пари НН», который был 233-м для 36-летнего нападающего. Тогда «Акрон» все равно проиграл со счетом 2:1, писали «Ведомости. Спорт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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