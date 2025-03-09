Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола
Нападающий футбольного клуба «Акрон» (Тольятти) Артем Дзюба забил 234-й гол в своей карьере в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев советов». Он стал лучшим бомбардиром в истории футбола России, обогнав Александра Кержакова, на счету которого было 233 мяча.
Гол был забит Дзюбой на 9-й минуте игры. На момент публикации матч продолжается, первый тайм завершен со счетом 0:1 в пользу «Акрона».
2 марта Дзюба забил первый гол в этом году в игре «Акрона» против «Пари НН», который был 233-м для 36-летнего нападающего. Тогда «Акрон» все равно проиграл со счетом 2:1, писали «Ведомости. Спорт».