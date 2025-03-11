Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти
Число пострадавших во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Подмосковье выросло до пяти, еще один человек погиб, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев раннее сообщал, что, предварительно, в результате массовой атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения. Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Как минимум семь квартир дома получили повреждения.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 11 марта была отбита самая массивная атака украинских БПЛА на Москву. Он уточнил, что на подлете к Москве были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах, в целом, более 100.