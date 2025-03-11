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Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти

Ведомости

Число пострадавших во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Подмосковье выросло до пяти, еще один человек погиб, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев раннее сообщал, что, предварительно, в результате массовой атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье погиб один человек, еще трое получили ранения. Кроме того, обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Раменском. Как минимум семь квартир дома получили повреждения.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 11 марта была отбита самая массивная атака украинских БПЛА на Москву. Он уточнил, что на подлете к Москве были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах, в целом, более 100.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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