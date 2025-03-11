Число пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье выросло до пяти

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 11 марта была отбита самая массивная атака украинских БПЛА на Москву. Он уточнил, что на подлете к Москве были сбиты 74 беспилотника, а на разных рубежах, в целом, более 100.