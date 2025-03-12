В СФ пояснили призыв Матвиенко ограничить прием студентов в столичные вузы

В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) писали, что число студентов, обучающихся на платной основе в российских вузах, выросло на 9,8% в прошлом году по сравнению с 2023 г.: со 156 057 в 2023 г. до 171 348 человек. Отмечается также, что в университеты поступает все больше инженеров и все меньше гуманитариев. Авторы исследования объясняют повышение числа платных мест тем, что в России «начинает формироваться культура готовности платить за качественное и востребованное на рынке труда высшее образование».