В СФ пояснили призыв Матвиенко ограничить прием студентов в столичные вузы
Председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко не выступала с инициативой ограничить в правах региональных абитуриентов, сократив для них число мест в столичных вузах. Об этом «РИА Новости» заявил начальник управления информации и взаимодействия со СМИ верхней палаты парламента Владислав Пономаренко.
12 марта «Ведомости» сообщили, что Матвиенко предложила сократить прием в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, которые собирают студентов «со всей страны», увеличивая прием на платные места. По ее словам, эти учреждения «начали штамповать специалистов по профессиям, которые не нужны» в таком количестве рынку труда. «Давайте поставим задачу в течение пяти лет <...> уменьшать наборы в высшие учебные заведения <...> набирать столько, сколько нужно по нужным специальностям – и не более того. Остальные пусть учатся у себя дома», – заявила Матвиенко.
Пономаренко утверждает, что спикер СФ обратила внимание на негативные моменты, которые создает для государства бесконтрольная подготовка вузами крупных городов на платной основе излишнего числа специалистов.
«Поэтому и прозвучали слова о необходимости подумать о целесообразности и взять под контроль эту сферу. О том, что, возможно, стоит сократить в столичных вузах количество студентов-платников», – сказал Пономаренко.
Он добавил, что слова Матвиенко о ситуации с региональными абитуриентами, которые учатся в столичных вузах, а потом оказываются невостребованными, являются лишь «примером», а не инициативой ограничить в правах региональных абитуриентов.
В январе «Ведомости» со ссылкой на данные Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) писали, что число студентов, обучающихся на платной основе в российских вузах, выросло на 9,8% в прошлом году по сравнению с 2023 г.: со 156 057 в 2023 г. до 171 348 человек. Отмечается также, что в университеты поступает все больше инженеров и все меньше гуманитариев. Авторы исследования объясняют повышение числа платных мест тем, что в России «начинает формироваться культура готовности платить за качественное и востребованное на рынке труда высшее образование».