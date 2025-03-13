В аэропортах Калуги и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В ночь на 12 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Россией. Наибольшее количество беспилотников – 12 – было уничтожено над территорией Брянской области. Два БПЛА ликвидировали в небе над Курской областью и по одному – над Калужской областью и Крымом. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали пять беспилотников.