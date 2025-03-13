В аэропортах Калуги и Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах Калуги («Грабцево») и Волгограда («Гумрак») сняты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Мера действовала в калужском аэропорту с 21:12 12 марта до 6:25 13 марта, в волгоградском – с 23:10 до 6:00.
Ограничения также устанавливались в аэропорту Саратова («Гагарин», с 22:30 12 марта), они были сняты в 2:30.
В ночь на 12 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 21 украинский беспилотный летательный аппарат в небе над Россией. Наибольшее количество беспилотников – 12 – было уничтожено над территорией Брянской области. Два БПЛА ликвидировали в небе над Курской областью и по одному – над Калужской областью и Крымом. Над акваторией Черного моря российские военные нейтрализовали пять беспилотников.