Суд ликвидировал фонд помощи трансгендерам по иску Минюста

24 июля 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения касаются медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией. Помимо этого закон устанавливает, что лица, сменившие пол, не могут стать усыновителями и опекунами. Также брак между двумя людьми будет аннулирован в случае, если один из супругов сменит пол. Кроме того, запрещается менять пол в документах.