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Суд ликвидировал фонд помощи трансгендерам по иску Минюста

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Суд удовлетворил иск Министерства юстиции России о ликвидации фонда помощи трансгендерам (ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ), сообщают «РИА Новости». Речь идет о фонде «Трансгендер».

28 января ГУ Минюста России по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации фонда. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), фонд «Трансгендер» был зарегистрирован 18 января 2007 г.

24 июля 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения касаются медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией. Помимо этого закон устанавливает, что лица, сменившие пол, не могут стать усыновителями и опекунами. Также брак между двумя людьми будет аннулирован в случае, если один из супругов сменит пол. Кроме того, запрещается менять пол в документах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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