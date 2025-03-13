Суд ликвидировал фонд помощи трансгендерам по иску Минюста
Суд удовлетворил иск Министерства юстиции России о ликвидации фонда помощи трансгендерам (ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ), сообщают «РИА Новости». Речь идет о фонде «Трансгендер».
28 января ГУ Минюста России по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации фонда. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), фонд «Трансгендер» был зарегистрирован 18 января 2007 г.
24 июля 2023 г. президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола в России. Изменения устанавливают запрет на хирургические операции и гормональную терапию, а также на любые другие медицинские вмешательства, направленные на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Исключения касаются медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении подобных операций будет приниматься врачебной комиссией. Помимо этого закон устанавливает, что лица, сменившие пол, не могут стать усыновителями и опекунами. Также брак между двумя людьми будет аннулирован в случае, если один из супругов сменит пол. Кроме того, запрещается менять пол в документах.