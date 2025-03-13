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Чемпионат России по водным видам спорта станет отборочным на чемпионат мира

Ведомости

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение, согласно которому чемпионат России по водным видам спорта признан отборочным на чемпионат мира 2025 г. в Сингапуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Дегтярев поблагодарил вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), главу Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина за его работу в обеспечении возможности российских спортсменов принимать участие в международных соревнованиях.

20 ноября 2024 г. World Aquatics обновила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, разрешив им участвовать в международных стартах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Таким образом, спортсменов допустили до групповых соревнований в нейтральном статусе.

В сентябре 2024 г. World Aquatics разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионате мира на короткой воде в нейтральном статусе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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