Чемпионат России по водным видам спорта станет отборочным на чемпионат мира
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение, согласно которому чемпионат России по водным видам спорта признан отборочным на чемпионат мира 2025 г. в Сингапуре. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Дегтярев поблагодарил вице-президента Олимпийского комитета России (ОКР), главу Федерации водных видов спорта России Дмитрия Мазепина за его работу в обеспечении возможности российских спортсменов принимать участие в международных соревнованиях.
20 ноября 2024 г. World Aquatics обновила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, разрешив им участвовать в международных стартах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Таким образом, спортсменов допустили до групповых соревнований в нейтральном статусе.
В сентябре 2024 г. World Aquatics разрешила российским и белорусским спортсменам выступать на чемпионате мира на короткой воде в нейтральном статусе.