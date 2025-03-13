Чемпионат России по водным видам спорта станет отборочным на чемпионат мира

20 ноября 2024 г. World Aquatics обновила критерии допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, разрешив им участвовать в международных стартах по плаванию, плаванию на открытой воде, синхронному плаванию и прыжкам в воду во всех дисциплинах. Таким образом, спортсменов допустили до групповых соревнований в нейтральном статусе.