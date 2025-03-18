Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах
Депутаты Госдумы во сразу во II и III чтениях приняли закон об эксперименте по особому порядку проведения ГИА-9 в 2025 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Прямая трансляция заседания идет на сайте парламента.
Для получения аттестата школьникам необходимо было успешно сдать экзамены по четырем предметам. В рамках эксперимента в трех регионах ученики, которые планируют продолжить обучение в колледжах, будут сдавать только русский язык и математику.
Однако для тех, кто хочет продолжить обучение в школе, все еще необходимо будет сдать все четыре ОГЭ. Прием в 10-й класс будет осуществляться на основе результатов экзаменов по двум обязательным предметам и двум предметам по выбору.
Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий партию ЛДПР, поддержал законопроект, так как он направлен на «стимулирование притока молодых людей в систему получения среднего профессионального образования».
«Сегодня мы нуждаемся в специалистах трудовых профессий», – подчеркнул Нилов.
Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева считает, что инициатива позволит детям сосредоточиться на профильных дисциплинах и будет способствовать снижению у них тревожности.
«Для нас сейчас очень важно, как каждый ребенок чувствует себя в школе», – прокомментировала председатель профильного комитета по просвещению Ирина Белых (партия «Единая Россия»).
17 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что ГД скорректирует список регионов, которые примут участие в эксперименте с учетом их готовности. Изначально планировалось, что в эксперименте примут участие пять регионов РФ. Однако ко второму чтению законопроекта этот список был расширен до 12 регионов. В итоге же их количество сократилось до трех.