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Госдума приняла поправку о сдаче ОГЭ по двум предметам в трех регионах

Ведомости

Депутаты Госдумы во сразу во II и III чтениях приняли закон об эксперименте по особому порядку проведения ГИА-9 в 2025 г. в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. Прямая трансляция заседания идет на сайте парламента.

Для получения аттестата школьникам необходимо было успешно сдать экзамены по четырем предметам. В рамках эксперимента в трех регионах ученики, которые планируют продолжить обучение в колледжах, будут сдавать только русский язык и математику.

Однако для тех, кто хочет продолжить обучение в школе, все еще необходимо будет сдать все четыре ОГЭ. Прием в 10-й класс будет осуществляться на основе результатов экзаменов по двум обязательным предметам и двум предметам по выбору.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий партию ЛДПР, поддержал законопроект, так как он направлен на «стимулирование притока молодых людей в систему получения среднего профессионального образования».

«Сегодня мы нуждаемся в специалистах трудовых профессий», – подчеркнул Нилов.

Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева считает, что инициатива позволит детям сосредоточиться на профильных дисциплинах и будет способствовать снижению у них тревожности.

«Для нас сейчас очень важно, как каждый ребенок чувствует себя в школе», – прокомментировала председатель профильного комитета по просвещению Ирина Белых (партия «Единая Россия»).

17 марта председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что ГД скорректирует список регионов, которые примут участие в эксперименте с учетом их готовности. Изначально планировалось, что в эксперименте примут участие пять регионов РФ. Однако ко второму чтению законопроекта этот список был расширен до 12 регионов. В итоге же их количество сократилось до трех.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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