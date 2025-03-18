Глава WADA призвал обновить Всемирный антидопинговый кодекс

WADA в сентябре 2023 г. объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в российское законодательство. В марте министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что WADA и Россия могут восстановить отношения в скором времени. Он пояснил, что РФ разделяет «абсолютно все ценности» и поддерживает кодекс WADA.