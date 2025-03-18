Глава WADA призвал обновить Всемирный антидопинговый кодекс
Всемирный антидопинговый кодекс необходимо обновить с учетом новых реалий и возможностей лабораторий, чтобы система не была ни слишком жесткой, ни слишком снисходительной. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, выступая с докладом на симпозиуме организации в швейцарской Лозанне.
«Если система слишком жесткая, невиновные спортсмены будут страдать от несправедливости. Если система слишком мягкая, мошенничество будет процветать. Соответственно, WADA просит свою группу по пересмотру кодекса задуматься над этим и рассмотреть необходимость совершенствования нормативно–правовой базы», – сказал Банька.
WADA в сентябре 2023 г. объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в российское законодательство. В марте министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что WADA и Россия могут восстановить отношения в скором времени. Он пояснил, что РФ разделяет «абсолютно все ценности» и поддерживает кодекс WADA.