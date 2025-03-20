Умер поэт и сценарист Вадим Жук

Жук родился 30 января 1947 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Был автором театральных вечеров, капустников, оперетт, мюзиклов и сценариев к мультфильмам. В частности, был одним из сценаристов мультфильма «Возвращение Буратино». Печатался в журналах «Звезда», «Октябрь», «Новый мир» и др. Снялся более чем в 15 фильмах. Лауреат литературных премий «Петрополь» и «Царскосельская».