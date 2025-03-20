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Умер поэт и сценарист Вадим Жук

Ведомости

Советский и российский сценарист, поэт и драматург Вадим Жук умер в возрасте 78 лет. Об этом рассказала ТАСС его жена Марина Курчевская.

О смерти Жука также сообщила кинокритик Лариса Малюкова в своем Telegram-канале. По ее словам, поэт скончался в Суздале, где сейчас проходит фестиваль анимации «Суздальфест». Малюкова принесла соболезнования Курчевской и всей семье Жука.

Жук родился 30 января 1947 г. в Ленинграде. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (сейчас Российский государственный институт сценических искусств). Был автором театральных вечеров, капустников, оперетт, мюзиклов и сценариев к мультфильмам. В частности, был одним из сценаристов мультфильма «Возвращение Буратино». Печатался в журналах «Звезда», «Октябрь», «Новый мир» и др. Снялся более чем в 15 фильмах. Лауреат литературных премий «Петрополь» и «Царскосельская».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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