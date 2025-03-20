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Генпрокуратура хочет конфисковать у экс-главы петербургского ФСИН 127 млн рублей

Он отбывает 18-летний срок по делу о взятке при строительстве СИЗО «Кресты-2»
Георгий Недогибченко

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск первого замглавы генпрокурора Анатолия Разинкина против экс-главы ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства имущество на сумму не менее 127 млн руб. Об этом сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

По данным прокуратуры, у Мойсеенко выявлено имущество и активы, включая недвижимость и деньги, на сумму, значительно превышающую его доходы. Чиновник был обязан декларировать доходы, расходы и имущественные обязательства, но за 2009–2017 гг. официально заработал лишь 11,2 млн руб.

Следствие установило, что Мойсеенко и его гражданская жена Светлана Полевая, которая также проходит ответчиком, вели роскошный образ жизни, много путешествовали, приобретали элитную недвижимость и автомобили, дарили крупные суммы и выдавали займы. В числе его активов – 14 объектов недвижимости в России, четыре в Испании и девять автомобилей премиум-класса. Часть имущества была продана по заниженной цене или через фиктивные сделки, сообщает Лебедева.

Сейчас Мойсеенко отбывает 18-летний срок. В 2020 г. его приговорили к 15 годам за подстрекательство к убийству куратора строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова. Позже срок увеличили до 18 лет после признания виновным в получении взятки более чем на 700 млн руб. при строительстве СИЗО «Кресты-2». Он лишен звания полковника внутренней службы и вину не признает.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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