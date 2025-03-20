Генпрокуратура хочет конфисковать у экс-главы петербургского ФСИН 127 млн рублей

Следствие установило, что Мойсеенко и его гражданская жена Светлана Полевая, которая также проходит ответчиком, вели роскошный образ жизни, много путешествовали, приобретали элитную недвижимость и автомобили, дарили крупные суммы и выдавали займы. В числе его активов – 14 объектов недвижимости в России, четыре в Испании и девять автомобилей премиум-класса. Часть имущества была продана по заниженной цене или через фиктивные сделки, сообщает Лебедева.