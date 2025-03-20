Генпрокуратура хочет конфисковать у экс-главы петербургского ФСИН 127 млн рублей

Генпрокуратура хочет конфисковать у экс-главы петербургского ФСИН 127 млн рублейОн отбывает 18-летний срок по делу о взятке при строительстве СИЗО «Кресты-2»
Петроградский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению иск первого замглавы генпрокурора Анатолия Разинкина против экс-главы ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Сергея Мойсеенко. Надзорное ведомство просит суд обратить в доход государства имущество на сумму не менее 127 млн руб. Об этом сообщила глава пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.
По данным прокуратуры, у Мойсеенко выявлено имущество и активы, включая недвижимость и деньги, на сумму, значительно превышающую его доходы. Чиновник был обязан декларировать доходы, расходы и имущественные обязательства, но за 2009–2017 гг. официально заработал лишь 11,2 млн руб.
Следствие установило, что Мойсеенко и его гражданская жена Светлана Полевая, которая также проходит ответчиком, вели роскошный образ жизни, много путешествовали, приобретали элитную недвижимость и автомобили, дарили крупные суммы и выдавали займы. В числе его активов – 14 объектов недвижимости в России, четыре в Испании и девять автомобилей премиум-класса. Часть имущества была продана по заниженной цене или через фиктивные сделки, сообщает Лебедева.
Сейчас Мойсеенко отбывает 18-летний срок. В 2020 г. его приговорили к 15 годам за подстрекательство к убийству куратора строительства СИЗО «Кресты» Николая Чернова. Позже срок увеличили до 18 лет после признания виновным в получении взятки более чем на 700 млн руб. при строительстве СИЗО «Кресты-2». Он лишен звания полковника внутренней службы и вину не признает.