Росфинмониторинг предупредил о действующих от его имени мошенниках

Мошенники собирают образцы речи в социальных сетях, а затем используют технологии искусственного интеллекта для создания синтезированных голосов, которые могут быть почти неотличимы от оригинала. После этого злоумышленники применяют различные схемы, например, используют старый метод с телефонным звонком от «родственника», попавшего в беду.