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Росфинмониторинг предупредил о действующих от его имени мошенниках

Ведомости

Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.

Аферисты под различными предлогами убеждают людей перевести их деньги на некие «безопасные» счета. Люди доверяют, когда слышат, что им звонят якобы представители федеральной службы.

«Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения», – поясняется в сообщении ведомства.

20 марта стало известно о новом методе мошенничества, который заключается в краже голосов россиян из видео, размещенных в социальных сетях. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

Мошенники собирают образцы речи в социальных сетях, а затем используют технологии искусственного интеллекта для создания синтезированных голосов, которые могут быть почти неотличимы от оригинала. После этого злоумышленники применяют различные схемы, например, используют старый метод с телефонным звонком от «родственника», попавшего в беду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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