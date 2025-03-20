Росфинмониторинг предупредил о действующих от его имени мошенниках
Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства. Об этом рассказали в Telegram-канале ведомства.
Аферисты под различными предлогами убеждают людей перевести их деньги на некие «безопасные» счета. Люди доверяют, когда слышат, что им звонят якобы представители федеральной службы.
«Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения», – поясняется в сообщении ведомства.
20 марта стало известно о новом методе мошенничества, который заключается в краже голосов россиян из видео, размещенных в социальных сетях. Об этом сообщил член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.
Мошенники собирают образцы речи в социальных сетях, а затем используют технологии искусственного интеллекта для создания синтезированных голосов, которые могут быть почти неотличимы от оригинала. После этого злоумышленники применяют различные схемы, например, используют старый метод с телефонным звонком от «родственника», попавшего в беду.