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Мошенники начали воровать голоса россиян из видео в соцсетях

Ведомости

Мошенники начали воровать голоса граждан России из видео в социальных сетях для выманивания денег у родственников. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин, пишет «РИА Новости».

Перед использованием технологии искусственного интеллекта (ИИ) для подделки голосов мошенники собирают образцы речи пользователей в социальных сетях. Синтезированный голос, по словам Немкина, может звучать «почти неотличимо от оригинала».

Далее злоумышленники задействуют свои схемы. «Одной из самых распространенных схем является звонок от "родственника" в беде. Мошенники звонят голосом близкого человека – ребенка, родителя или супруга – и сообщают о срочной ситуации: аварии, задержании полицией, необходимости срочного лечения. Используя эмоциональное давление, они просят срочно перевести деньги на указанный счет», – сказал он.

Немкин предупредил, что часто мошенники могут знать реальные данные жертвы, такие как имена родственников или детали их жизни, что делает обман еще более правдоподобным. Используют такую схему и для обмана сотрудников компаний. Мошенники звонят бухгалтеру или другому финансовому сотруднику от лица руководства и просят перевести средства на указанный счет под предлогом важной сделки или урегулирования форс-мажорной ситуации.

До этого пользователей предупреждали о подобной схеме с видеороликами. Такая технология называется дипфейк – она использует искусственный интеллект для создания реалистичных, но поддельных видеороликов или изображений.

В августе 2024 г. Банк России сообщил, что мошенники стали чаще применять технологию дипфейк. Для создания фейкового видео злоумышленники используют фото, видео, а также записи голоса. По данным регулятора, мошенники получают их через взлом чужого аккаунта в социальных сетях или мессенджерах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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