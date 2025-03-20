Мошенники начали воровать голоса россиян из видео в соцсетях

Немкин предупредил, что часто мошенники могут знать реальные данные жертвы, такие как имена родственников или детали их жизни, что делает обман еще более правдоподобным. Используют такую схему и для обмана сотрудников компаний. Мошенники звонят бухгалтеру или другому финансовому сотруднику от лица руководства и просят перевести средства на указанный счет под предлогом важной сделки или урегулирования форс-мажорной ситуации.