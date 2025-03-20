Прокурор запросил 9,5 года колонии для экс-совладельца «Азбуки вкуса»
Гособвинение просит Пресненский районный суд Москвы приговорить к 9,5 года колонии экс-совладельца сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова адвоката Сергея Гревцова.
Якубовский обвиняется в хищении более $126 млн у ряда зарубежных компаний. Гривцов пояснил, что в качестве дополнительного наказания прокурор просит назначить бизнесмену штраф в размере более 1 млрд руб. А также прокурор попросил лишить подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, сроком на три года. Бизнесмену вменяется мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
По делу вместе с Якубовским проходят экс-сенатор и золотопромышленник Павел Масловский, а также предприниматель Светлана Безрукова. Прокуратура требует для Масловского 9,5 года лишения свободы (с учетом ранее назначенных 14 лет) и штраф в 14,7 млн руб., для Безруковой – девять лет лишения свободы и штраф в 9,45 млн руб. Еще один фигурант, Андрей Вдовин, объявлен в розыск. Никто из обвиняемых свою вину не признал.
Следствие считает, что с 2011 по 2015 г. они в составе организованной группы похищали средства клиентов. Якубовский и Масловский были соучредителями V.M.H.Y. Holdings, а Безрукова возглавляла дочернюю компанию «ППФИН Регион». Они предлагали вкладчикам латвийского Bank M2M Europe AS (ныне Signet Bank) и российского M2M Private Bank (лишен лицензии в 2016 г.) вложиться в V.M.H.Y. Holdings, обещая 9–10% годовых в валюте.
Среди проектов, на которые якобы привлекали средства, назывались Азиатско-Тихоокеанский банк, сеть «Азбука вкуса» и комплекс Golden Gate. До 2016 г. инвесторам, вложившим от $800 000 до $30 млн, выплачивались проценты, но затем выплаты прекратились. Следствие пришло к выводу, что V.M.H.Y. действовал по принципу финансовой пирамиды: у холдинга не было реальных источников дохода, а выплаты обеспечивались за счет новых вкладчиков. В деле фигурируют восемь потерпевших – три физических лица и пять компаний. Общая сумма хищений составила $126 млн (4,368 млрд руб. по курсу того времени). Средства выводились за границу по фиктивным договорам займа на счета Вдовина и подконтрольных фигурантам юрлиц.