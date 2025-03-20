65 000 человек посетили Московскую неделю моды
С 13 по 18 марта в «Манеже» прошла Московская неделя моды, которую посетили более 65 000 человек, сообщается на сайте мероприятия.
Организаторы отмечают рост интереса к мероприятию, что подтвердил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. На участие в неделе моды было подано более 1000 заявок из 111 городов России, а коллекции представили 186 брендов из 27 регионов страны, а также девяти зарубежных государств, таких как Армения, Индия, Индонезия, Китай, Таджикистан, Турция и ЮАР.
В рамках недели моды прошло 90 показов, в том числе 81 дефиле российских дизайнеров и девять – зарубежных. Впервые в рамках проекта был организован коллективный стенд «Сделано в Москве», где 11 столичных дизайнеров представили свои коллекции.
В лектории недели моды за шесть дней состоялось 28 лекций с участием 46 спикеров. Эксперты обсуждали влияние российского культурного наследия на мировую моду, роль инфлюенсеров в формировании трендов и будущее отечественного глянца.