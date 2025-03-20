65 000 человек посетили Московскую неделю моды

Организаторы отмечают рост интереса к мероприятию, что подтвердил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. На участие в неделе моды было подано более 1000 заявок из 111 городов России, а коллекции представили 186 брендов из 27 регионов страны, а также девяти зарубежных государств, таких как Армения, Индия, Индонезия, Китай, Таджикистан, Турция и ЮАР.