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65 000 человек посетили Московскую неделю моды

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С 13 по 18 марта в «Манеже» прошла Московская неделя моды, которую посетили более 65 000 человек, сообщается на сайте мероприятия.

Организаторы отмечают рост интереса к мероприятию, что подтвердил глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. На участие в неделе моды было подано более 1000 заявок из 111 городов России, а коллекции представили 186 брендов из 27 регионов страны, а также девяти зарубежных государств, таких как Армения, Индия, Индонезия, Китай, Таджикистан, Турция и ЮАР.

В рамках недели моды прошло 90 показов, в том числе 81 дефиле российских дизайнеров и девять – зарубежных. Впервые в рамках проекта был организован коллективный стенд «Сделано в Москве», где 11 столичных дизайнеров представили свои коллекции.

В лектории недели моды за шесть дней состоялось 28 лекций с участием 46 спикеров. Эксперты обсуждали влияние российского культурного наследия на мировую моду, роль инфлюенсеров в формировании трендов и будущее отечественного глянца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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