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Захарова заявила о необходимости воссоздать международный олимпийский спорт

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Международный олимпийский спорт, который подвергся разрушению в последние годы, необходимо воссоздавать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе церемонии награждения по итогам XVI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти России, передает ТАСС.

Захарова также рассказала, что все российские посольства проводят дружеские матчи с другими посольствами или со страной пребывания. По мнению дипломата, эта традиция является возможностью поддерживать отношения между странами.

«Спорт существовал как способ общения, когда все было заблокировано», – отметила Захарова.

Спартакиада среди федеральных органов государственной власти РФ проводится ежегодно с января по декабрь в Москве и Московской области. В программу входят соревнования по лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, плаванию и др. В 2024 г. победу на соревновании одержала команда Государственной думы Федерального собрания

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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