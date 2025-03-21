Захарова заявила о необходимости воссоздать международный олимпийский спорт

Спартакиада среди федеральных органов государственной власти РФ проводится ежегодно с января по декабрь в Москве и Московской области. В программу входят соревнования по лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, плаванию и др. В 2024 г. победу на соревновании одержала команда Государственной думы Федерального собрания