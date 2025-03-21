Захарова заявила о необходимости воссоздать международный олимпийский спорт
Международный олимпийский спорт, который подвергся разрушению в последние годы, необходимо воссоздавать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе церемонии награждения по итогам XVI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти России, передает ТАСС.
Захарова также рассказала, что все российские посольства проводят дружеские матчи с другими посольствами или со страной пребывания. По мнению дипломата, эта традиция является возможностью поддерживать отношения между странами.
«Спорт существовал как способ общения, когда все было заблокировано», – отметила Захарова.
Спартакиада среди федеральных органов государственной власти РФ проводится ежегодно с января по декабрь в Москве и Московской области. В программу входят соревнования по лыжным гонкам, шахматам, настольному теннису, плаванию и др. В 2024 г. победу на соревновании одержала команда Государственной думы Федерального собрания