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Умер перебежчик Олег Гордиевский

Ведомости

Бывший полковник КГБ СССР и агент британской разведывательной службы МI6 Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет в Великобритании, передает BBC.

Гордиевский родился 10 октября 1938 г. в Москве в семье сотрудника НКВД. Учился в Московском институте международных отношений (МГИМО) и планировал пойти по карьере дипломата, но поступил на службу в КГБ. С 1963 г. начал работать в первом главном управлении КГБ.

К середине 1960-х отправился в Копенгаген, где работал под прикрытием сотрудника советского посольства в Дании. Использовал псевдоним «Горнов». В 1973 г. Гордиевский стал заместителем резидента КГБ в Дании, а в 1976 г. – резидентом.

Вербовка Гордиевского британской МI6 произошла еще до назначения резидентом. В 1972 г. он встретился с агентом спецслужбы и был известен под псевдонимом Ovation. Гордиевский говорил, что он решился на контакт с западной разведкой после событий в Чехословакии 1968 г., когда в страну ввели войска Организации варшавского договора.

В 1982 г. получил назначение в советское посольство в Лондоне, где занял должность советника посольства. В феврале 1985 г. Гордиевский получил звание полковника, а в мае того же года вернулся в Москву, где ему предъявили обвинение, но не добились прямых доказательств. Началось внутреннее расследование, а сам Гордиевский ушел в отпуск до августа.

Он сбежал из СССР в июле 1985 г.  Гордиевского заочно приговорили к расстрелу в ноябре 1985 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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