Умер перебежчик Олег Гордиевский

В 1982 г. получил назначение в советское посольство в Лондоне, где занял должность советника посольства. В феврале 1985 г. Гордиевский получил звание полковника, а в мае того же года вернулся в Москву, где ему предъявили обвинение, но не добились прямых доказательств. Началось внутреннее расследование, а сам Гордиевский ушел в отпуск до августа.