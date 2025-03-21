Умер перебежчик Олег Гордиевский
Бывший полковник КГБ СССР и агент британской разведывательной службы МI6 Олег Гордиевский умер в возрасте 86 лет в Великобритании, передает BBC.
Гордиевский родился 10 октября 1938 г. в Москве в семье сотрудника НКВД. Учился в Московском институте международных отношений (МГИМО) и планировал пойти по карьере дипломата, но поступил на службу в КГБ. С 1963 г. начал работать в первом главном управлении КГБ.
К середине 1960-х отправился в Копенгаген, где работал под прикрытием сотрудника советского посольства в Дании. Использовал псевдоним «Горнов». В 1973 г. Гордиевский стал заместителем резидента КГБ в Дании, а в 1976 г. – резидентом.
Вербовка Гордиевского британской МI6 произошла еще до назначения резидентом. В 1972 г. он встретился с агентом спецслужбы и был известен под псевдонимом Ovation. Гордиевский говорил, что он решился на контакт с западной разведкой после событий в Чехословакии 1968 г., когда в страну ввели войска Организации варшавского договора.
В 1982 г. получил назначение в советское посольство в Лондоне, где занял должность советника посольства. В феврале 1985 г. Гордиевский получил звание полковника, а в мае того же года вернулся в Москву, где ему предъявили обвинение, но не добились прямых доказательств. Началось внутреннее расследование, а сам Гордиевский ушел в отпуск до августа.
Он сбежал из СССР в июле 1985 г. Гордиевского заочно приговорили к расстрелу в ноябре 1985 г.