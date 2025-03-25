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В Госдуму внесли законопроект о целевых патентах для мигрантов

Ведомости

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий выдачу мигрантам целевых патентов для работы в России. Соответствующий документ опубликован в думской базе.

Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР). Как говорится в пояснительной записке, инициатива направлена на более четкое регулирование рынка труда, поскольку сейчас иностранцы часто выбирают работу не по специальности, а исходя из личной выгоды.

По мнению авторов, особенно остро проблема проявляется в строительной сфере, где наблюдается нехватка рабочих рук, поскольку многие мигранты предпочитают работать курьерами. Новый механизм позволит привлекать иностранцев именно в те отрасли, где существует кадровый дефицит, а не туда, где им удобнее.

Законопроект также предусматривает передачу МВД полномочий по регулированию порядка выдачи целевых патентов. Это, по мнению инициаторов, поможет точнее контролировать процесс трудоустройства мигрантов и направлять их в востребованные сферы. При этом вводимые изменения не приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, а лишь упорядочат их распределение на рынке труда.

В начале февраля комитет по охране здоровья подготовил правки о порядке прохождения медосвидетельствования мигрантами. В текущей редакции законопроекта предлагается установить единый срок для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию – 30 дней, дать МВД доступ к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекций, передать результаты в государственную информационную систему и Роспотребнадзор. При выявлении в организме мигранта наркотиков все медорганизации будут обязаны передать результаты в ту же систему и МВД.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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