В Госдуму внесли законопроект о целевых патентах для мигрантов
В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий выдачу мигрантам целевых патентов для работы в России. Соответствующий документ опубликован в думской базе.
Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым (ЛДПР). Как говорится в пояснительной записке, инициатива направлена на более четкое регулирование рынка труда, поскольку сейчас иностранцы часто выбирают работу не по специальности, а исходя из личной выгоды.
По мнению авторов, особенно остро проблема проявляется в строительной сфере, где наблюдается нехватка рабочих рук, поскольку многие мигранты предпочитают работать курьерами. Новый механизм позволит привлекать иностранцев именно в те отрасли, где существует кадровый дефицит, а не туда, где им удобнее.
Законопроект также предусматривает передачу МВД полномочий по регулированию порядка выдачи целевых патентов. Это, по мнению инициаторов, поможет точнее контролировать процесс трудоустройства мигрантов и направлять их в востребованные сферы. При этом вводимые изменения не приведут к сокращению числа трудовых мигрантов, а лишь упорядочат их распределение на рынке труда.
В начале февраля комитет по охране здоровья подготовил правки о порядке прохождения медосвидетельствования мигрантами. В текущей редакции законопроекта предлагается установить единый срок для прохождения медосмотра иностранными гражданами после прибытия в Россию – 30 дней, дать МВД доступ к данным медосмотров при выявлении у иностранного гражданина инфекций, передать результаты в государственную информационную систему и Роспотребнадзор. При выявлении в организме мигранта наркотиков все медорганизации будут обязаны передать результаты в ту же систему и МВД.