Россияне смогут запретить себе дистанционно оформлять сим-карты в 2026 году

Сервис, позволяющий установить гражданам самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, может заработать на портале «Госуслуги» в марте 2026 г., сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.