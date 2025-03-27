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Россияне смогут запретить себе дистанционно оформлять сим-карты в 2026 году

Ведомости

Сервис, позволяющий установить гражданам самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, может заработать на портале «Госуслуги» в марте 2026 г., сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 г., ориентировочно в марте», – отметили в аппарате.

25 марта депутаты Госдумы единогласно приняли закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, согласно которому россияне могут посредством «Госуслуг» установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.

Самозапрет также можно установить через операторов на международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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