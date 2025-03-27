Россияне смогут запретить себе дистанционно оформлять сим-карты в 2026 году
Сервис, позволяющий установить гражданам самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, может заработать на портале «Госуслуги» в марте 2026 г., сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Самозапрет на дистанционное оформление sim-карт могут запустить весной 2026 г., ориентировочно в марте», – отметили в аппарате.
25 марта депутаты Госдумы единогласно приняли закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, согласно которому россияне могут посредством «Госуслуг» установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт.
Самозапрет также можно установить через операторов на международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки.