Четверо туристов из России погибли в аварии с батискафом в Хургаде

Как минимум четверо российских туристов погибли в аварии с прогулочным батискафом у берегов Хургады в Египте. Всего на борту было 45 пассажиров из РФ, включая детей, сообщил генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев в беседе с ТАСС.