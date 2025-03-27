Четверо туристов из России погибли в аварии с батискафом в Хургаде
Как минимум четверо российских туристов погибли в аварии с прогулочным батискафом у берегов Хургады в Египте. Всего на борту было 45 пассажиров из РФ, включая детей, сообщил генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев в беседе с ТАСС.
Согласно сведениям российского генконсульства, авария прогулочного батискафа случилась в километре от берега примерно в 10:00 (11:00 мск).
«Большую часть туристов спасли, угрозы их жизни сейчас нет. Но четыре человека, к сожалению, погибли», – сказал Воропаев.
21 марта Philippines News Agency сообщало, что шесть человек, включая 38-летнего россиянина Антона Чернова, пропали во время восхождения на вулкан Талинис в провинции Восточный Негрос на Филиппинах. 22 марта Чернов был найден живым, писали «РИА Новости» со ссылкой на посольство России на Филиппинах.
В конце февраля 2025 г. двое российских туристов погибли во время занятия дайвингом на Филиппинах. Во время погружения пятерых путешественников унесло сильным подводным течением, но двоим удалось выбраться. Граждане РФ, 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов, пропали без вести. В посольстве России подтвердили их гибель.