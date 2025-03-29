Хинштейн: 25 жителей Курской области эвакуированы с Украины

«На родную землю вернулись 25 жителей нашего приграничья, которых украинские боевики вывезли в Сумы. Семерых сразу доставили в больницу в Курск – сейчас их жизни ничего не угрожает. <...> Три человека остались в областной больнице Брянска под наблюдением, двум по дороге в Курск также потребовалась медицинская помощь», – написал он в Telegram.