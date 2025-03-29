Хинштейн: 25 жителей Курской области эвакуированы с Украины
Вывезенные украинской армией в Сумскую область 25 жителей Курской области вернулись в Россию, сообщил врио губернатора приграничного региона Александр Хинштейн.
«На родную землю вернулись 25 жителей нашего приграничья, которых украинские боевики вывезли в Сумы. Семерых сразу доставили в больницу в Курск – сейчас их жизни ничего не угрожает. <...> Три человека остались в областной больнице Брянска под наблюдением, двум по дороге в Курск также потребовалась медицинская помощь», – написал он в Telegram.
Хинштейн заявил, что 13 человек он встретил лично в Курской области, большая часть возвращенных – пожилые люди, самой старшей из которых 92 года.
О возвращении жителей Курской области, вывезенных ВСУ после вторжения в августе 2024 г., сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 марта. Она рассказала, что возвращение граждан стало возможным в результате переговоров с украинской стороной, а также благодаря содействию Международного комитета Красного Креста (МККК), Российского Красного Креста, врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, а также Белоруссии.
Москалькова говорила, что ведется работа по возвращению 72 оставшихся жителей Курской области, которые были вывезены на Украину. Она передала слова украинского омбудсмена о том, что в их отношении идет процесс оформления документов.
3 марта Москалькова сообщила, что в Россию с Украины при поддержке МККК и посредничестве Белоруссии эвакуированы 33 жителя Курской области. По ее словам, в основном возвращены пожилые люди, но были и четверо детей.