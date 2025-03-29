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Хинштейн: 25 жителей Курской области эвакуированы с Украины

Ведомости

Вывезенные украинской армией в Сумскую область 25 жителей Курской области вернулись в Россию, сообщил врио губернатора приграничного региона Александр Хинштейн.

«На родную землю вернулись 25 жителей нашего приграничья, которых украинские боевики вывезли в Сумы. Семерых сразу доставили в больницу в Курск – сейчас их жизни ничего не угрожает. <...> Три человека остались в областной больнице Брянска под наблюдением, двум по дороге в Курск также потребовалась медицинская помощь», – написал он в Telegram.

Хинштейн заявил, что 13 человек он встретил лично в Курской области, большая часть возвращенных – пожилые люди, самой старшей из которых 92 года.

О возвращении жителей Курской области, вывезенных ВСУ после вторжения в августе 2024 г., сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 28 марта. Она рассказала, что возвращение граждан стало возможным в результате переговоров с украинской стороной, а также благодаря содействию Международного комитета Красного Креста (МККК), Российского Красного Креста, врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, а также Белоруссии.

Москалькова говорила, что ведется работа по возвращению 72 оставшихся жителей Курской области, которые были вывезены на Украину. Она передала слова украинского омбудсмена о том, что в их отношении идет процесс оформления документов.

3 марта Москалькова сообщила, что в Россию с Украины при поддержке МККК и посредничестве Белоруссии эвакуированы 33 жителя Курской области. По ее словам, в основном возвращены пожилые люди, но были и четверо детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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