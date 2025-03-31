В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак
Рабочая группа Госдумы (ГД) по совершенствованию законодательства, направленного на защиту граждан от нападения бездомных животных, выдвинула предложение о расширении списка потенциально опасных собак, сообщила глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, которая возглавляет данную группу. Ее слова передает ТАСС.
Согласно данному списку, сейчас опасными породами собак признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, а также возможные помеси собак этих пород. Выгул собак, которые имеют отношение к данному перечню, запрещается без намордника и поводка. Исключение составляют случаи, когда питомец находится на огороженной территории, принадлежащей его владельцу.
Останина предложила добавить в уже имеющийся перечень ротвейлеров и алабаев.
27 марта стало известно, что председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин предложил ввести обязательный учет и чипирование домашних животных. В СК считают, что должен быть усилен контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков. Кроме этого, необходимо установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также к тем, кто занимается их разведением в коммерческих целях. Это может быть обязательное обучение по обращению, мерам безопасности и условиям содержания конкретных пород собак, по итогам прохождения которого будет выдаваться специальное разрешение. Среды других мер – запрет самовольного выгула наиболее опасных животных в общественных местах.
По данным СК, число уголовных дел, связанных с нападениями животных на граждан, в 2022-2024 гг. выросло в 5,2 раза до 408 случаев по итогам прошлого года. В 2025 г. также происходили нападения собак, в том числе на несовершеннолетних, в Татарстане, Бурятии, Краснодарском крае, Иркутской, Калининградской, Саратовской, Пензенской областях и др.