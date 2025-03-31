В Госдуме предложили расширить список потенциально опасных собак

27 марта стало известно, что председатель Следственного комитета РФ (СК) Александр Бастрыкин предложил ввести обязательный учет и чипирование домашних животных. В СК считают, что должен быть усилен контроль за работой уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков. Кроме этого, необходимо установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также к тем, кто занимается их разведением в коммерческих целях. Это может быть обязательное обучение по обращению, мерам безопасности и условиям содержания конкретных пород собак, по итогам прохождения которого будет выдаваться специальное разрешение. Среды других мер – запрет самовольного выгула наиболее опасных животных в общественных местах.