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Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2700

Ведомости

Число пострадавших при землетрясении, которое произошло в Мьянме 28 марта, превысило 2700, сообщило издание China News со ссылкой на заявление премьер-министра республики Мин Аун Хлайна.

28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр располагался примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Природное явление также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, погибли 17 человек, еще десятки числятся пропавшими.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного землетрясения. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг Мьянмы будет приспущен.

1 апреля два борта МЧС России прибыли в пострадавший от землетрясения регион Мьянмы. К ликвидации последствий землетрясения привлечены 264 российских спасателя. Таким образом МЧС России сформировало самую большую группировку для оказания помощи населению страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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