Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2700
Число пострадавших при землетрясении, которое произошло в Мьянме 28 марта, превысило 2700, сообщило издание China News со ссылкой на заявление премьер-министра республики Мин Аун Хлайна.
28 марта в Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. В Геологической службе США (USGS) сообщили, что эпицентр располагался примерно в 17,2 км от Мандалая на глубине 10 км. Затем последовало второе землетрясение магнитудой 6,4. Природное явление также затронуло Таиланд. В Бангкоке обрушился строящийся небоскреб, погибли 17 человек, еще десятки числятся пропавшими.
В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями крупного землетрясения. С 31 марта по 6 апреля национальный флаг Мьянмы будет приспущен.
1 апреля два борта МЧС России прибыли в пострадавший от землетрясения регион Мьянмы. К ликвидации последствий землетрясения привлечены 264 российских спасателя. Таким образом МЧС России сформировало самую большую группировку для оказания помощи населению страны.