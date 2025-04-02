Газета
Телеграм
/ Общество

Володин рассказал о новом порядке тестирования детей мигрантов

Ведомости

Для зачисления в российскую школу детям мигрантов необходимо правильно ответить на 90% заданий в тесте на знание русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Первоначально Рособрнадзор предлагал 30% правильных ответов для успешной сдачи тестирования, но с инициативой не согласились, и она была переработана. Володин обратил внимание, что диагностические материалы для тестирования, в том числе устной части, были индивидуально разработаны для всех этапов обучения.

Согласно новому порядку, для поступления в первый класс ребенок мигранта должен ответить правильно на девять из десяти заданий. Для зачисления во второй-пятый классы – на 18 из 20, в шестой-девятый – на 20 из 22. Чтобы получить право учиться в 10-11 классах, дети мигрантов должны дать верные ответы на 22 из 24 заданий теста по русскому языку.

«По мнению Рособрнадзора, это должно позволить объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации», – пояснил Володин.

1 апреля вступил в силу закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. В декабре 2024 г. документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Для детей при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности пребывания в России и уровня владения русским языком. Министерство просвещения РФ 14 марта утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание языка.

По сведениям полиции, на 1 января текущего года в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигрантов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных