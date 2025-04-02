Володин рассказал о новом порядке тестирования детей мигрантов

Согласно новому порядку, для поступления в первый класс ребенок мигранта должен ответить правильно на девять из десяти заданий. Для зачисления во второй-пятый классы – на 18 из 20, в шестой-девятый – на 20 из 22. Чтобы получить право учиться в 10-11 классах, дети мигрантов должны дать верные ответы на 22 из 24 заданий теста по русскому языку.