Володин рассказал о новом порядке тестирования детей мигрантов
Для зачисления в российскую школу детям мигрантов необходимо правильно ответить на 90% заданий в тесте на знание русского языка. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Первоначально Рособрнадзор предлагал 30% правильных ответов для успешной сдачи тестирования, но с инициативой не согласились, и она была переработана. Володин обратил внимание, что диагностические материалы для тестирования, в том числе устной части, были индивидуально разработаны для всех этапов обучения.
Согласно новому порядку, для поступления в первый класс ребенок мигранта должен ответить правильно на девять из десяти заданий. Для зачисления во второй-пятый классы – на 18 из 20, в шестой-девятый – на 20 из 22. Чтобы получить право учиться в 10-11 классах, дети мигрантов должны дать верные ответы на 22 из 24 заданий теста по русскому языку.
«По мнению Рособрнадзора, это должно позволить объективно оценить уровень владения русским языком ребенка, а также возможность успешного освоения школьной программы, его адаптации и социализации», – пояснил Володин.
1 апреля вступил в силу закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. В декабре 2024 г. документ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Для детей при поступлении в общеобразовательную организацию вводится обязательная проверка законности пребывания в России и уровня владения русским языком. Министерство просвещения РФ 14 марта утвердило приказы, регламентирующие прохождение тестирования на знание языка.
По сведениям полиции, на 1 января текущего года в России находилось 783 593 несовершеннолетних мигрантов.