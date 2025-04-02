В кабмин направили проект о введении пошлин за трудовые патенты для мигрантов

Свое предложение представитель фракции объяснили тем, что сейчас в России наблюдается увеличение числа нелегальных мигрантов. По данным МВД, с начала 2024 г. количество иностранных граждан, находящихся на территории страны без законных оснований, возросло почти на 40%, говорится в документе. Более того, за прошедший год было принято свыше 190 000 решений об административном выдворении мигрантов, что почти на треть больше, чем годом ранее.