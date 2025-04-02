В кабмин направили проект о введении пошлин за трудовые патенты для мигрантов
Фракция «Новые люди» во главе с лидером Алексеем Нечаевым направила в правительство законопроект о введении пошлин для мигрантов за патент на работу в России.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предполагает введение пошлин для мигрантов за выдачу документа, подтверждающего право на временное осуществление трудовой деятельности на территории субъекта Российской Федерации. Размер пошлины составит 5000 руб.
Свое предложение представитель фракции объяснили тем, что сейчас в России наблюдается увеличение числа нелегальных мигрантов. По данным МВД, с начала 2024 г. количество иностранных граждан, находящихся на территории страны без законных оснований, возросло почти на 40%, говорится в документе. Более того, за прошедший год было принято свыше 190 000 решений об административном выдворении мигрантов, что почти на треть больше, чем годом ранее.
«Новые люди» считают, что решением данной проблемы может являться внедрение цифрового контроля за мигрантами, цифровизация системы учета и расширение профилактической работы. Для реализации таких мер законопроектом предлагается ввести государственную пошлину за выдачу патентов. В документе поясняется, что при установлении размера таких пошлин в размере 5000 руб. ежегодные поступления в федеральный бюджет могут составить около 10,6 млрд руб.
Законопроект предполагает внесение изменений в ст. 333.33 части второй Налогового кодекса РФ (Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий).
1 апреля начнет действовать закон, согласно которому детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. 28 марта были опубликованы демоверсии тестов по русскому языку для детей мигрантов. Их специалисты разработали для учеников с 1-го по 11-й класс, учитывая возрастные особенности. Так, для первоклассников предусмотрены задания на говорение, слушание и грамматику. Начиная со второго класса добавляются тесты на чтение и письмо.
Миграционную политику в России начали ужесточать после теракта в концертном зале «Крокус сити холла» в марте 2024 г. Обвиняемыми по уголовному делу стали иностранные граждане, в основном из Таджикистана. В 2024 г. депутаты Госдумы приняли 14 таких законов. Так, организация незаконной миграции группой лиц стала особо тяжким преступлением. В то же время компании-посредники больше не могут принимать экзамены для иностранцев.