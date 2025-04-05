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Пользователи заявили о неполадках в работе банков и СБП

Ведомости

В работе Альфа-банка, Т-банка и Системы быстрых платежей (СБП) зафиксированы сбои, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Большинство жалоб за сутки приходится на работу Альфа-банка. По состоянию на 12:55 мск о сбое в банке за сутки заявили более 24 000 пользователей. Чаще всего россияне жаловались на сбой сайта (48%), а также сбой сервиса (30%) и мобильного приложения (16%).

Представитель Альфа-банка заявил «Ведомостям», что в работе кредитной организации нет сбоя. У некоторых клиентов могут временно не проходить переводы, это связано с техническими работами. «Скоро все заработает», – уточнили в банке.

26 марта пользователи также сообщали о неполадках в работе СБП. Чаще всего они направляли жалобы в связи со сбоями работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000. Кроме того, они обратили внимание на сбои в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», Альфа-банка, ВТБ, Т-банка, ВТБ и др.

30 марта сбой произошел в работе нескольких российских интернет-сервисов. Проблемы с доступом наблюдались у сервисов доставки еды «Купер», «Яндекс.Еда» и «Додо пицца», поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс.Музыка», сервиса по поиску недвижимости «Циан» и интернет-аптеке «Аптека.ру».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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