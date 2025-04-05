Пользователи заявили о неполадках в работе банков и СБП
В работе Альфа-банка, Т-банка и Системы быстрых платежей (СБП) зафиксированы сбои, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Большинство жалоб за сутки приходится на работу Альфа-банка. По состоянию на 12:55 мск о сбое в банке за сутки заявили более 24 000 пользователей. Чаще всего россияне жаловались на сбой сайта (48%), а также сбой сервиса (30%) и мобильного приложения (16%).
Представитель Альфа-банка заявил «Ведомостям», что в работе кредитной организации нет сбоя. У некоторых клиентов могут временно не проходить переводы, это связано с техническими работами. «Скоро все заработает», – уточнили в банке.
30 марта сбой произошел в работе нескольких российских интернет-сервисов. Проблемы с доступом наблюдались у сервисов доставки еды «Купер», «Яндекс.Еда» и «Додо пицца», поисковой системы «Яндекс», музыкального сервиса «Яндекс.Музыка», сервиса по поиску недвижимости «Циан» и интернет-аптеке «Аптека.ру».