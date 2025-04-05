Пользователи заявили о неполадках в работе банков и СБП

26 марта пользователи также сообщали о неполадках в работе СБП. Чаще всего они направляли жалобы в связи со сбоями работы сервиса (90%), к 10:30 мск их количество превысило 7000. Кроме того, они обратили внимание на сбои в работе «Яндекс.Пэй», «Ozon банка», Альфа-банка, ВТБ, Т-банка, ВТБ и др.