Режиссер Петрухин приговорен к четырем годам колонии по делу о взяточничестве
Суд приговорил режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии строгого режима по делу о покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
Петрухина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Помимо лишения свободы режиссеру назначили выплату штрафа.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Петрухин пытался выступить в качестве посредника при передаче взятки. Это означает, что он умышленно пытался организовать передачу взятки от взяткодателя взяткополучателю и содействовал им в достижении и реализации соглашения о получении и даче взятки за совершение незаконных действий.
Преступление не было доведено до конца по не зависящим от Петрухина обстоятельствам.
Алексей Петрухин – продюсер фильма «Вий» с Рутгером Хауэром в главной роли. Он также является руководителем компании «Русская фильм группа», которая занималась съемками фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном в главных ролях. Деньги на него выделял государственный Фонд кино – 200 млн руб.
Из-за того что фильм не окупился в прокате, «Фонд кино» потребовал от Петрухина вернуть выделенные на производство средства.