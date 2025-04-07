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Режиссер Петрухин приговорен к четырем годам колонии по делу о взяточничестве

Ведомости

Суд приговорил режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии строгого режима по делу о покушении на посредничество во взяточничестве. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Петрухина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (покушение на посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Помимо лишения свободы режиссеру назначили выплату штрафа.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Петрухин пытался выступить в качестве посредника при передаче взятки. Это означает, что он умышленно пытался организовать передачу взятки от взяткодателя взяткополучателю и содействовал им в достижении и реализации соглашения о получении и даче взятки за совершение незаконных действий.

Преступление не было доведено до конца по не зависящим от Петрухина обстоятельствам.

Алексей Петрухин – продюсер фильма «Вий» с Рутгером Хауэром в главной роли. Он также является руководителем компании «Русская фильм группа», которая занималась съемками фильма «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Джеки Чаном в главных ролях. Деньги на него выделял государственный Фонд кино – 200 млн руб.

Из-за того что фильм не окупился в прокате, «Фонд кино» потребовал от Петрухина вернуть выделенные на производство средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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