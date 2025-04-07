Режиссер Петрухин приговорен к четырем годам колонии по делу о взяточничестве

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Петрухин пытался выступить в качестве посредника при передаче взятки. Это означает, что он умышленно пытался организовать передачу взятки от взяткодателя взяткополучателю и содействовал им в достижении и реализации соглашения о получении и даче взятки за совершение незаконных действий.