Песков обратил внимание на неуместность критики идеи матча НХЛ и КХЛ
Идея о проведении матчей между игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), – гипотетическая, обсуждать ее пока неуместно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о критике со стороны СМИ.
«Идея чисто гипотетическая была высказана, никакой конкретики нет. Как можно критиковать то, чего нет? Ну здесь кто-то что-то критикует, давайте оставим эту возможность», – ответил представитель Кремля.
18 марта во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Трамп поддержал идею. Подобные игры проходили в 2008–2010 гг.: «Металлург» сыграл с «Нью-Йорк рейнджерс» в Швейцарии, СКА встретился с «Каролиной Харрикейнз» в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо» провело игру против «Аризона койотис» в Латвии.
7 апреля на брифинге Песков попросил журналистов не забывать, это речь лишь об одной из идей для возможного обдумывания. По его словам, «там тоже много нюансов».
После начала российской спецоперации на Украине в 2022 г. НХЛ, объединяющая клубы США и Канады, приостановила все контакты с бизнес-партнерами из РФ.