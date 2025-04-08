Песков обратил внимание на неуместность критики идеи матча НХЛ и КХЛ

18 марта во время телефонного разговора президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу организовать хоккейные матчи между игроками НХЛ и КХЛ. Трамп поддержал идею. Подобные игры проходили в 2008–2010 гг.: «Металлург» сыграл с «Нью-Йорк рейнджерс» в Швейцарии, СКА встретился с «Каролиной Харрикейнз» в Санкт-Петербурге, а рижское «Динамо» провело игру против «Аризона койотис» в Латвии.