Апелляция утвердила приговор Журавелю по делу о госизмене

Волгоградский областной суд приговорил 20-летнего Журавеля к 13,5 года по делу о госизмене в конце ноября 2024 г. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год. Молодой человек признал вину.