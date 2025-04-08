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Апелляция утвердила приговор Журавелю по делу о госизмене

Ведомости

Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, сообщил «Ведомостям» его адвокат Андрей Сабинин.

Волгоградский областной суд приговорил 20-летнего Журавеля к 13,5 года по делу о госизмене в конце ноября 2024 г. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год. Молодой человек признал вину.

По версии следствия, Журавель в марте 2023 г. направил предполагаемому представителю службы безопасности Украины (СБУ) видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил (ВС) РФ. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.

Журавель также отбывает наказание за сожжение Корана. В феврале 2024 г. он был приговорен к 3,5 года лишения свободы. На допросе он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб. Приговор по этому делу был вынесен Висаитовским судом Грозного в Чечне.

Сожжение произошло в Волгоградской области, но его дело было передано в следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Чечне. В сентябре 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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