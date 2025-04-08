Апелляция утвердила приговор Журавелю по делу о госизмене
Третий апелляционный суд на выездном заседании в Волгоградском областном суде оставил без изменений приговор Никите Журавелю по делу о госизмене, сообщил «Ведомостям» его адвокат Андрей Сабинин.
Волгоградский областной суд приговорил 20-летнего Журавеля к 13,5 года по делу о госизмене в конце ноября 2024 г. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок один год. Молодой человек признал вину.
По версии следствия, Журавель в марте 2023 г. направил предполагаемому представителю службы безопасности Украины (СБУ) видео с железнодорожным составом, перевозившим военную технику Вооруженных сил (ВС) РФ. Заседания по делу проходили в закрытом режиме.
Журавель также отбывает наказание за сожжение Корана. В феврале 2024 г. он был приговорен к 3,5 года лишения свободы. На допросе он признался, что сжег Коран по указанию спецслужб Украины за вознаграждение в 10 000 руб. Приговор по этому делу был вынесен Висаитовским судом Грозного в Чечне.
Сожжение произошло в Волгоградской области, но его дело было передано в следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Чечне. В сентябре 2023 г. глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. Глава региона признался, что гордится поступком сына.