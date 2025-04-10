Кабмин упростил регистрацию предельных цен на жизненно важные препараты
Правительство России упростило процедуру регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен на медикаменты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), следует из постановления кабмина.
Согласно постановлению, срок предоставления госуслуги по регистрации цен сокращается с 60 до 40 рабочих дней, снижается количество предоставляемых для этого документов и закрепляется возможность получить услугу в электронном виде.
По мнению кабмина, это позволит быстрее выводить препараты на рынок, избежать их дефицита и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.
В январе кабмин включил 18 препаратов в перечень ЖНВЛП. Они применяются при лечении лимфомы, меланомы, лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета, системной красной волчанки, анемии при хронической болезни почек, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни легких, тяжелой формы бронхиальной астмы, для профилактики тромботических осложнений и при проведении антиретровирусной терапии.
Кроме того, был расширен перечень препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями в рамках программы 14 высокозатратных нозологий. В него вошло противоопухолевое средство изатуксимаб, которое применяется при лечении множественной миеломы.