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Баканов: 105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали на спецоперации

Ведомости

В зоне проведения спецоперации на Украине погибли или пропали без вести 105 сотрудников «Роскосмоса», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

«Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество. Предлагаю почтить их память минутой молчания», – сказал он (цитата по ТАСС).

В зоне спецоперации с 2022 г. находился бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В декабре 2022 г. Рогозин при обстреле гостиницы в Донецке получил ранение. Его ранил металлический осколок размером 8 х 6 мм. Экс-глава «Роскосмоса» получил контузию.

Помимо Рогозина ранения получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.

Рогозин в сентябре 2023 г. стал сенатором от Запорожской области. Регион был присоединен к России в результате прошедшего там референдума осенью 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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