Баканов: 105 сотрудников «Роскосмоса» погибли или пропали на спецоперации
В зоне проведения спецоперации на Украине погибли или пропали без вести 105 сотрудников «Роскосмоса», сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
«Мы чтим героев и никогда не забудем их мужество. Предлагаю почтить их память минутой молчания», – сказал он (цитата по ТАСС).
В зоне спецоперации с 2022 г. находился бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. В декабре 2022 г. Рогозин при обстреле гостиницы в Донецке получил ранение. Его ранил металлический осколок размером 8 х 6 мм. Экс-глава «Роскосмоса» получил контузию.
Помимо Рогозина ранения получили председатель правительства ДНР Виталий Хоценко и мэр Горловки Иван Приходько. Травмы также получили сопровождавшие их лица. Позднее Рогозин сообщил о гибели своего помощника Михаила Бридасова.
Рогозин в сентябре 2023 г. стал сенатором от Запорожской области. Регион был присоединен к России в результате прошедшего там референдума осенью 2022 г.