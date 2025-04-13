В Таджикистане при землетрясении частично разрушены 17 жилых домов

В КЧС сообщили, что строения были разрушены при землетрясении на востоке страны, которое произошло в 09:24 местного времени (07:24 мск). Эпицентр подземного толчка находился в 160 км северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе. По данным таджикских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5.