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В Таджикистане при землетрясении частично разрушены 17 жилых домов

Ведомости

В результате произошедшего в Таджикистане землетрясения были частично разрушены 17 жилых домов и одна школа, передает «РИА Новости» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

В КЧС сообщили, что строения были разрушены при землетрясении на востоке страны, которое произошло в 09:24 местного времени (07:24 мск). Эпицентр подземного толчка находился в 160 км северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе. По данным таджикских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5. 

По данным «Sputnik Таджикистан», землетрясение магнитудой 5.8 произошло на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Также подземные толчки магнитудой 5,4 зарегистрированы в афганской провинции Кунар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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