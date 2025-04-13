В Таджикистане при землетрясении частично разрушены 17 жилых домов
В результате произошедшего в Таджикистане землетрясения были частично разрушены 17 жилых домов и одна школа, передает «РИА Новости» со ссылкой на комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.
В КЧС сообщили, что строения были разрушены при землетрясении на востоке страны, которое произошло в 09:24 местного времени (07:24 мск). Эпицентр подземного толчка находился в 160 км северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе. По данным таджикских сейсмологов, магнитуда землетрясения составила 5.
По данным «Sputnik Таджикистан», землетрясение магнитудой 5.8 произошло на территории Горно-Бадахшанской автономной области. Также подземные толчки магнитудой 5,4 зарегистрированы в афганской провинции Кунар.